Serie De Escándalos De Hamish Daud, Los Internautas No Aceptan Que Raisa Sea Viuda

Jacarta – Noticias sobre divorcio raisa Y Hamish Daud que resultó no ser un engaño sorprendió a los internautas. Los artículos relacionados también han llegado con éxito a la cima de la lista de los más populares.

Lea también: 5 retratos de la intimidad de Raisa y Hamish Daud antes de la demanda de divorcio



A partir de la lista del escándalo Hamish Daud, los internautas que no aceptan que Raisa sea viuda hasta la lista de los ex del cantante, aquí hay un resumen de la lista de las noticias más populares en el canal Showbiz VIVA, en la edición del jueves 23 de octubre de 2025 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

La serie de escándalos de Hamish Daud que se volvieron virales: acusado de acosar a ex empleados y abrir BO

Lea también: Datos sobre Raisa demandando el divorcio de Hamish Daud, una pareja armoniosa que ahora está fracturada al límite



Noticias impactantes llegaron de la pareja de celebridades Raisa Andriana y Hamish Daud. El hogar, que siempre ha parecido armonioso, ahora se ve afectado por problemas desagradables. Se informa que Raisa solicitó el divorcio de su marido.

Lea también: El antiguo vídeo de la declaración del padre de Raisa cuando Hamish Daud pidió permiso para casarse con su hija vuelve a estar en el candelero



Este problema surgió por primera vez después de que la cuenta de chismes @pembasmi.kehaluan lo subiera a Instagram. En su carga, la cuenta compartió un mensaje de alguien que afirmó haber obtenido información directamente de una fuente cercana a la pareja.

Leer más aquí.

¡Reveló! El tribunal responde a la cuestión del divorcio de Raisa y Hamish Daud

En medio del entusiasmo por la noticia del divorcio entre la famosa cantante Raisa Andriana y el actor Hamish Daud, el Tribunal Religioso (AP) del sur de Yakarta finalmente habló. El tema de la ruptura del matrimonio de la pareja, que se sabe que es armonioso, ha emocionado al público desde que surgió en las redes sociales recientemente.

Sin embargo, según información oficial del tribunal, hasta ahora no se ha registrado ninguna demanda de divorcio a nombre de Raisa o Hamish. Dede Rika Aprianti, Relaciones Públicas de la Autoridad Palestina del Sur de Yakarta, afirmó que su partido no ha recibido información oficial sobre este asunto.

Leer más aquí.

Rumores de divorcio con Hamish Daud, internautas: no acepten realmente que Raisa sea viuda

El mundo del entretenimiento indonesio está consternado por la sorprendente noticia de la pareja Raisa y Hamish Daud. Recientemente, circularon rumores desagradables en las redes sociales según los cuales la cantante habría solicitado el divorcio contra su marido.

Este problema surgió luego de que la cuenta de chismes @rumpi_gosip subiera una captura de pantalla de un comentario de un usuario llamado @valen_tine_02, quien afirmó haber recibido la noticia directamente de una fuente confiable.