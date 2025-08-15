Serie de crimen de misterio bosnio ‘Komar’ adquirido por Beta Film

Película beta ha recogido los derechos de distribución internacional de la serie «Komar» de Bosnian Mystery Crime, que celebró su estreno mundial hace un año en el Festival de Cine de Sarajevo.

«Komar» es producido por BH Telecom (BH Content Content Lab) con SCCA/Pro.BA como productor ejecutivo. Es la tercera serie en la que han colaborado BH Telecom y Beta Film, siguiendo «I Know Your Soul» y «The Hollow».

El programa de ocho horas se une a la creciente pizarra de Beta de espectáculos de alta gama de los Balcanes, incluidas Canneseries y el ganador del Festival de Tel.

Otras series de la región incluyen la entrada de televisión del Festival de Cine de Venecia «I Know Your Soul» de Jasmila žbanić, el drama búlgaro «Shattered Bonds y la larga sensación de televisión griega» The Beach «, entre otros.

«Komar» se centra en Mersiha. Cuando su novio Miki desaparece sin dejar rastro mientras viaja en autobús a través de las montañas de Komar, Mersiha y su mejor amiga, Jasna, se dispusieron a buscarlo. Mientras tanto, algunos de los viajeros se despiertan en el autobús y lo encuentran perdido en el medio de la nada, sin una señal de teléfono celular o cualquier forma de volver a la civilización. A medida que Mersiha y Jasna son absorbidos más profundamente en el misterio, resulta que las fuerzas oscuras están tratando de frustrar sus esfuerzos.

Timur Makarevic es el showrunner; Vedran Rupic y Una Gunjak comparten créditos de dirección.

En los rollos de Lejla Hakalovic, Pia Vrdoljak e Igor Skvaria.

Beta Film está representada en la edición de este año del Festival de Cine de Sarajevo por el ejecutivo senior de Beta’s Kids & Ya, Julia Schweiger, quien se encuentra entre los panelistas del panel de Cinelink «De Skam a Sram: Drama juvenil, emisores públicos y el poder de la adaptación».