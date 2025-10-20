Serie de casos de corrupción fenomenales desmantelados un año de la administración de Prabowo, atrapan a Nadiem Makarim con Ebenezer

Yakarta, VIVA – El presidente es incluso Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka cumplieron un año de gobernar la República de Indonesia.

Durante ese período se registraron 43 casos corrupción a cargo de la Fiscalía General de la República (AGO) y la Comisión para Erradicación de la Corrupción (kpk), y las posibles pérdidas estatales se reducirán a 320,4 billones de rupias.

Hubo al menos ocho casos de corrupción importantes que provocaron enormes pérdidas para el Estado y que atrajeron la atención del público y que fueron descubiertos durante la administración Prabowo-Gibran.

1. Casos de corrupción en el manejo de petróleo crudo y productos refinados

El caso de corrupción en la gestión de petróleo crudo y productos refinados en PT Pertamina (Persero) y sus subholdings es uno de los casos de corrupción con la mayor pérdida estatal en la historia de Indonesia, a saber, 285,18 billones de IDR.

Los actos ilegales en este caso, que ocurrieron durante el período 2018 a 2023, se llevaron a cabo de dos maneras principales, lo que en general provocó que el precio del fueloil (BBM) en la comunidad fuera alto y perjudicial para las finanzas estatales.

Se trata de dos formas: rechazar el petróleo nacional de los contratistas de cooperación (KKKS) e importar combustible a precios elevados.

El sospechoso Lin Che Wei fue llevado a un vehículo de detención después de ser nombrado sospechoso en el caso de exportación de CPO en Roundhouse, Oficina del Fiscal General, Yakarta, el martes 17 de mayo de 2022.

Al rechazar el petróleo nacional, se sospecha que los funcionarios de Pertamina, especialmente del subholding de refinerías, rechazan deliberadamente la parte estatal del petróleo crudo del KKKS, alegando que las especificaciones no coinciden, a pesar de que el petróleo todavía es apto para su procesamiento.

Mientras tanto, en el modo de importación de combustible de alto precio, Pertamina Patra Niaga importa petróleo crudo y combustible de intermediarios o terceros (incluidas empresas extranjeras) a precios más altos (precios al contado) y compra productos combustibles de calidad inferior.

El caso de corrupción en la gobernanza del petróleo crudo involucró a funcionarios de alto rango dentro de Pertamina y a partes privadas (corredores).

Los funcionarios de Pertamina involucraron a varios directores principales y subdirectores de Pertamina, incluido Riva Siahaan (ex director principal de PT Pertamina Patra Niaga) y Sani Dinar Saifuddin (ex director de optimización de materias primas y productos de PT Kilang Pertamina Internasional).

Mientras tanto, en el sector privado o brokers participan grandes empresarios conocidos como la «mafia del petróleo y el gas», como Muhammad Riza Chalid y su hijo, Muhammad Kerry Adrianto Riza, que actúan como beneficiarios reales de las empresas de brokers que se benefician.

Según los informes, Riza Chalid sigue prófuga. Mientras tanto, el caso aún se encuentra en el proceso de juicio en el Tribunal Penal de Corrupción (Tipikor) del Tribunal de Distrito Central de Yakarta, con nueve acusados ​​siendo juzgados.

2. Caso de soborno Desestimación del caso de corrupción que proporciona instalaciones de exportación de CPO

Este caso es un escándalo de soborno que está directamente relacionado con la controvertida decisión «libre de todos los cargos legales» (ontslag van alle rechtsvervolging) dictada por el panel de jueces de primera instancia a las empresas acusadas en un caso de corrupción que proporciona instalaciones de exportación de aceite de palma crudo (CPO).

El gobierno ha proporcionado facilidades de exportación de CPO y sus productos derivados a tres grandes corporaciones, a saber, Wilmar Group, Permata Hijau Group y Musim Mas Group, en el período 2021-2022.

En marzo de 2025, el panel de jueces del Tribunal de Corrupción del Tribunal de Distrito Central de Yakarta dictó un veredicto de absolución (ontslag) a las tres empresas demandadas. El panel afirmó que las acciones de los acusados ​​estaban probadas, pero no constituían un acto criminal, lo que generó controversia.

Luego, la Fiscalía General investigó el presunto soborno detrás de la decisión absolutoria. Presuntamente los sobornos fueron entregados por partes que representaban intereses corporativos, concretamente defensores o procuradores, a jueces y funcionarios judiciales individuales.

