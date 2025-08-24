Serie de autocuidado y atención plena con Almiranti Fira y la marca local Glanadi en Shopee 9.9 Super Shopping Day

VIVA – En medio del ajetreo en el mundo moderno que sigue moviéndose rápido, a menudo olvidamos dar tiempo al cuerpo y la mente para descansar. De hecho, cuidar a sí mismo no es solo una tendencia, sino una necesidad importante, así como una inversión para mantener la salud, la felicidad y el rendimiento. Respondiendo a esto, Shopee presenta una campaña de 9.9 súper compras como la serie de promociones de apertura de la apertura del año, que ofrece varios beneficios, como el franqueo gratuito de RP. Para no olvidar, una variedad de productos locales que ayudan a la comunidad a mantener el equilibrio de la vida y apoyan un estilo de vida saludable disponible fácilmente.

Este compromiso se realizó en la sesión Seminario web Shopee 9.9 SUPER SHAPPing Day titulado «Brewing Calm», que presenta dos figuras inspiradoras. Junita Riany, la dueña de Glanadi, que compartió su viaje para traer bebidas a base de hierbas como una solución natural para la salud y el enfoque. Y, Almiranti Fira, creador de contenido que comparte consejos para mantener el equilibrio de la vida en medio de la ajetreo a través de rituales simples. Ambos discutieron la importancia del autocuidado para mantener el equilibrio y seguir siendo productivo, así como mostrar cómo Shopee se convirtió en un puente entre los consumidores y los productos locales que eran relevantes para apoyar una vida saludable, productiva y significativa.

La historia de Glanadi: cuando las bebidas de salud son parte de Consciencia y autocuidado

La atención plena y el autocuidado a menudo se ven como algo complejo. De hecho, ambos son una parte simple de un estilo de vida saludable, que van desde dar una pausa, calmar la mente, cuidar el cuerpo de manera natural. La necesidad de productos prácticos, naturales y útiles es aún mayor, porque las personas ahora buscan soluciones de salud que no solo mantengan condiciones físicas, sino que también apoyen el equilibrio mental y emocional.

Al ver estas necesidades, Glanadi estuvo presente desde 2020 con la visión de presentar productos herbales funcionales que pueden ser parte de una rutina saludable diaria. A través de productos de bebidas de elaboración de cerveza como té de manzanilla, té de menta y té matcha que ahora se están convirtiendo en tendencias, los glanadi no solo presenta productos naturales, sino que también trae un estilo de vida saludable que ayuda al cuerpo a mantener el equilibrio mientras superan varios problemas de salud de forma natural. Sin detenerse allí, con el tiempo, Glanadi creció con Shopee como la principal casa de ventas, lo que permite que los productos sean más accesibles y los beneficios herbales educativos transmitidos a muchos consumidores.

Junita Riany, la propietaria de Glanadi, comparte la historia: «Shopee es el primer paso para que Glanadi pueda llegar a más personas. Inicialmente, creamos glanadi debido a las experiencias personales que enfrentan problemas de salud. Se han probado varias maneras, hasta que finalmente me doy cuenta de que el verdadero cuidado no solo viene de afuera, sino de dentro del cuerpo, a través de lo que consumen todos los días. Fideicomiso. Características como la principal casa de ventas desde 2020 «.

El viaje con Shopee es una prueba clara del crecimiento de esta marca. Desde pequeños vendedores, hasta ingresar oficialmente a Shopee Mall en 2023, por supuesto, este es un hito que aumenta la confianza del consumidor. Las características como anuncios de Shopee, programas de afiliados de Shopee y franqueo gratuito, a los programas de campaña de números gemelos, se convierten en una herramienta efectiva para fomentar las ventas. Como resultado, Glanadi también sintió un aumento en orden de hasta 3x en 2024 en comparación con 2023, y ahora más del 80% del total de ventas provino de Shopee.

Este éxito también alentó a Glanadi a ver oportunidades de expansión al mercado internacional a través del programa de exportación de Shopee, que trajo un aumento en la demanda del extranjero y se convirtió en uno de los mayores logros de las marcas en la penetración del mercado global. No solo se centra en las ventas, Glanaradi también busca fortalecer las interacciones con los consumidores que muestran un gran interés para obtener más detalles sobre el contenido y los beneficios ofrecidos. Las preguntas que ingresan a través de la función de chat de Shopee alientan a Glanadi a fortalecer la interacción a través de Shopee Live y Shopee Video como un medio de educación directa.

«Seguramente Shopee tiene un gran impacto para nosotros. En términos de operación, la capacidad de producción que solía ser cientos de paquetes ahora ha aumentado a miles por mes, en línea con las instalaciones que también se desarrollan cada vez más con máquinas y fortalecen el equipo laboral. Este logro es una prueba clara de que la estrategia con el Shopee puede alentar el crecimiento comercial de una manera sostenible. Variedad atractiva de nuestros productos en la tienda de tiendas 9.9.9 SUPER CAMPAÑA.

Ritual simple Almiranti Fira para encontrar la paz en medio de la ocupación

En línea con el espíritu criado por Glanadi, el mensaje de la importancia del equilibrio también se refleja en la vida diaria de Almiranti Fira, la madre de dos hijos y el contenido de creadores. En medio de una actividad ocupada, se da cuenta de que el tiempo a menudo va tan rápido que nos hace olvidar darnos pausas a nosotros mismos. Por lo tanto, Fira está acostumbrado a compilar un horario diario y hacer una lista de tareas pendientes para que la familia, el trabajo y usted puedan correr en armonía. Para él, la productividad no se mide por el número de trabajo completado, sino de cómo puede vivirla con calma mientras se cuida a sí mismo. Es por eso que siempre reserva espacio para el autocuidado, que según él no tiene que ser lujoso o grande, sino bastante presente a través de una rutina simple que se mantiene consciente, energizada y lista para enfrentar el día.

«Por lo general, me recargo a través de cosas pequeñas, como dejar de lado el tiempo para hacer ejercicio, correr rutinas de cuidado de la piel o hacer matcha por la mañana. Este ritual simple es muy importante para que yo me mantenga enfocado, tranquilo y no se abrume fácilmente. Mantener pequeños momentos como este me hace capaz de estar más presente, tanto como madre o como creador», dijo Almiranti Fira, creador de contenido.

Además de compartir su experiencia, Fira también proporciona consejos simples de autocuidado que se pueden hacer sin tener que pasar mucho tiempo:

1. Tómese el tiempo para moverse

Para mantener la salud para poder vivir un día productivo, el ejercicio es algo que Fira nunca se ha perdido, que va desde el gimnasio, el tenis o el padel. No tiene que ser intenso, el estiramiento ligero, el yoga o caminar entre el trabajo es suficiente para hacer que el cuerpo sea más fresco y estable de energía.

2. Mantener la mente y las emociones en equilibrio

Para FIRA, regular el tiempo de trabajo y descansar sabiamente es la clave. También cree la importancia de dar espacio para expresar sentimientos y tomar tiempo con las personas más cercanas, como familiares y amigos, que pueden proporcionar apoyo y energía positivas.

3. Canalizar energía a través de pasatiempos

En medio de una apretada agenda, Fira siempre conoce una manera simple de cuidar su felicidad. A veces a través de su pasatiempo de cocinar, a través de un espectáculo de drama coreano durante el tiempo. Sin embargo, hay un pequeño hábito que nunca se ha perdido: un vaso de matcha todas las mañanas. Para Fira, Matcha no es solo una bebida, este es un ritual. Los bigotes que giran en el tazón presenta la calma, como si le diera espacio para respirar antes de volver al movimiento. Para él, Matcha proporciona muchos beneficios, el contenido antioxidante es bueno para la salud de la piel y trae entusiasmo.

4. Hacer un ritual de relajación simple

Uno de los autocuentos favoritos de Fira es preparar una taza de té de menta entre el ajetreo, así como correr la rutina de cuidado de la piel por la mañana o la noche. Como creador de belleza, él cree que el cuidado de la piel no es solo una cuestión de apariencia, sino también una forma de amarte a ti mismo. Con Shopee, ahora puede satisfacer fácilmente varias necesidades de autocuidado para sus productos saludables favoritos se puede encontrar fácilmente a través de Shopee, haciendo que este ritual sea más práctico, divertido y constantemente vivir todos los días. «Shopee me hace no necesitar salir de la casa o perder el tiempo, por lo que es más fácil para mí permanecer consistente con este importante ritual pequeño, especialmente si hay una campaña de 9.9 súper compras que está llena de promociones rentables», dijo Fira.

«Para mí, mantener el equilibrio de la vida siempre comienza desde cosas pequeñas. A menudo, decisiones simples como tomarme el tiempo para mí a través de rituales diarios en realidad tienen un gran impacto. Junto con Shopee, puedo satisfacer más fácilmente las necesidades de la familia y yo, al tiempo que apoyo a los productos locales que continúan desarrollándose.

