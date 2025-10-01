Serie ‘Afterlife With Archie’ en proceso de Disney+

Una adaptación de la serie de televisión de «Afterlife With Archie» está actualmente en proceso en Disney+, Variedad ha confirmado.

El proyecto ha recibido un compromiso de script to series en el streamer y se basa en el cómic del mismo nombre por Roberto Aguirre-Sacasa y Francesco Francavilla.

Según el Logline oficial, el drama de una hora «Reimagina a la querida ciudad de Riverdale como un paisaje infernal apocalíptico y alimentado por pesadilla con zombis que cargan con carne».

Aguirre-Sacasa está escribiendo y produciendo ejecutivos a través de Muckle Man Productions. Greg BerlantiSarah Schechter y Leigh London Redman producirán productos ejecutivos en nombre de Berlanti Productions. Jon Goldwater de Archie Comics Studios también Ejecutivo produce junto con Jimmy Gibbons de Muckle Man. Warner Bros. Television, donde tanto Muckle Man como Berlanti Productions están bajo acuerdos generales, será el estudio.

Aguirre-Sacasa y Berlanti colaboraron anteriormente en la serie «Riverdale», que sirvió como una reinvención oscura de los cómics de Archie plagados de asesinato, misterio y Jingle Jangle. El programa se emitió durante siete temporadas en el CW y se mantuvo muy popular durante su carrera.

Además de su trabajo en «Riverdale», Aguirre-Sacasa se desempeña como director creativo de Archie Comics. Él y Robert Hack también crearon los cómics «Colintas aventuras de Sabrina», que Aguirre-Sacasa se convirtió en una serie de Netflix que se emitió durante dos temporadas. Él y Michael Grassi también desarrollaron el spin -off «Riverdale» Katy Keene. Berlanti Productions y WBTV produjeron todos los espectáculos.

Aguirre-Sacasa es representado por WME y Sloane Oferta. Berlanti es representado por CAA y Felker Toczek.

La fecha límite informó por primera vez las noticias de desarrollo.