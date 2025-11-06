Seremos amigos por siempre

Jacarta – Actor y presentador Hamish Daud finalmente apareció al público después de permanecer en silencio durante mucho tiempo sobre el tema de su divorcio de raisa Adriana. En su última entrevista con el equipo de medios, Hamish negó la acusación de una tercera persona y enfatizó que su relación con Raisa todavía iba bien.

Lea también: Finalmente hablando, Hamish Daud aclara el tema de su romance con Sabrina Alatas



En medio de los candentes rumores sobre el tema de su romance con una figura llamada Sabrina Alatas, Hamish parecía tranquilo y optó por responder en un tono paciente. Desplázate para obtener más información, ¡vamos!

Explicó que su separación de Raisa fue una decisión puramente mutua y se llevó a cabo de manera familiar. «Yaya es mi mejor amiga. Nos separamos en buenos términos y estamos haciendo todo lo posible para ser padres compartidos. Me comunico con ella todos los días, todas las noches, todas las mañanas», dijo Hamish en Yakarta, el jueves 6 de noviembre de 2025.

Lea también: La situación actual de Hamish Daud en medio del proceso de divorcio y los problemas de trampa



«Así que es nuestra responsabilidad cuidar de nuestros hijos. Y somos mejores amigos, estamos realmente unidos», continuó Hamish.

El abogado de Hamish, Sandy Arifin, también enfatizó que no hubo ningún tercero en el proceso de divorcio de su cliente. «La noticia (del asunto), en primer lugar, no es cierta. En segundo lugar, acordaron resolver el proceso de divorcio mediante consenso y de manera amistosa. Luego también dejamos claro que no existe tal cosa como una tercera persona. Así que no existe», dijo Sandy.

Lea también: Hamish Daud regresa a la policía del sur de Yakarta, da seguimiento al caso de difamación y aporta nuevas pruebas



Sandy también añadió que las fotos que circularon y provocaron especulaciones en las redes sociales eran sólo retratos de viejos amigos de Hamish juntos. «La foto que circuló ayer era de sus amigos. Entonces, los amigos de Hamish también y casualmente también conozco a sus padres. Así que no tiene nada que ver con su proceso de divorcio», continuó.

Hamish también negó los rumores sesgados que arrastraban el nombre de Sabrina Alatas, una mujer que supuestamente era cercana a él. Explicó que Sabrina era solo una vieja amiga que conoció a través de un proyecto arquitectónico.

«Ese es mi amigo desde hace 10 años y su familia es muy buena. Su padre es muy bueno, su madre, sus hermanos menores. Así que es así, es una lástima que estén en el centro de atención por eso, son sólo amigos», explicó.