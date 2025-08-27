Seré una cortesía y confiable

Yakarta, Viva – Regente, Sudeo afirmó que no renunciaría a su posición actual a pesar de que había una presión de los ciudadanos También. Sudewo declaró que seguiría siendo Istikamah y el mandato de llevar a cabo su posición como Pati Regent.

«Seré Diamah y el mandato de construir Regencia Pati lo mejor posible», dijo Sudewo a periodistas del edificio rojo y blanco KPKMiércoles 27 de agosto de 2025.

Además, Sudewo también pidió a todos los residentes de Pati que fueran compactos en respuesta a la carta de presión.

«Le dije a la comunidad que fuera compacta, sólida y pacífica», dijo.

Anteriormente, el 25 de agosto de 2025, cientos de residentes de Pati caminaron desde Pati Square a la oficina de correos para enviar la carta de presión al KPK para determinar Sudewo como sospechoso en el presunto caso de corrupción Djak Kemenhub.

El nombre Sudewo había surgido en la audiencia del caso con el acusado como jefe del Centro de Ingeniería Ferroviaria Central de Java (BTP) de Putu Sumarjaya, y funcionarios del compromiso central de Java Bernard Hasibuan Bernard en la Corte de Corrupción Semarang, Java Central, 9 de noviembre de 2023.

Durante el juicio, se decía que el KPK apoderó el dinero de Sudewo alrededor de Rp3 mil millones. El fiscal público de KPK mostró evidencia de fotografías de efectivo en denominaciones de Rupia y monedas extranjeras confiscadas desde la casa de Sudewo.

Sin embargo, Sudewo lo negó. También negó haber recibido RP. 720 millones que fue entregado por Pt Istana Putra Agung y Rp500 millones de Bernard Hasibuan a través de su personal llamado Nur Widayat.

Mientras que el caso reveló a partir de la operación de captura (OTT) realizada por el KPK el 11 de abril de 2023 en el Centro de ferrocarril Clase I para la región central de Java del Ministerio de Transporte. En la actualidad, BTP Clase I de la región central de Java ha cambiado su nombre a BTP Clase I Semarang.

El KPK luego nombró a 10 sospechosos que fueron detenidos directamente en relación con el supuesto caso de corrupción del desarrollo y mantenimiento de las vías del ferrocarril en Java, Sumatra y Sulawesi.

Después de un tiempo o hasta noviembre de 2024, el KPK ha nombrado hasta 14 sospechosos. El KPK también ha nombrado a dos corporaciones como sospechosos en el caso.

El 12 de agosto de 2025, el KPK estableció y arrestó a los 15 sospechosos del caso, a saber, el aparato civil estatal (ASN) en el Ministerio de Transporte en nombre de Risna Sutriyanto (RS).

El supuesto caso de corrupción ocurrió en el proyecto de construcción de la vía ferroviaria solista ferroviaria-kadipiro-kalioso; El proyecto de construcción ferroviaria en Makassar, South Sulawesi; Cuatro proyectos de construcción ferroviaria y dos proyectos de supervisión en Lampegan Cianjur, West Java; y la mejora del proyecto de cruzar una trama de Java-suumatra.

En la construcción y mantenimiento del proyecto, se sospecha que el ganador de la implementación del proyecto ha sido organizado por ciertas partes a través de la ingeniería desde el proceso administrativo hasta la determinación del ganador de la licitación. (Hormiga)