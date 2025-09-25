Seré un líder que admite el estado palestino

Tel Aviv, Viva – Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu Partiendo a los Estados Unidos (EE. UU.) El jueves por la mañana, 25 de septiembre de 2025, para asistir a negociaciones en la Casa Blanca y discursos en la Sesión General de las Naciones Unidas (PBB). Netanyahu dijo «Transmitiré nuestra verdad» en la Asamblea General de la ONU.

Netanyahu En la pregunta antes de irse a los Estados Unidos, prometió «criticar» a los líderes de los países occidentales que habían reconocido al estado palestino independiente en su próximo discurso en la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York.

«En la Asamblea General de la ONU, transmitiré nuestra verdad: la verdad sobre los ciudadanos IsraelLa verdad sobre nuestro ejército de las FDI y la verdad sobre nuestro país «, dijo Netanyahu el jueves por la mañana en la pista del aeropuerto de Ben Gurion. Tiempos de Israel.

Leer también: Economist cree que el discurso de Prabowo en las Naciones Unidas retirará la inversión y la economía indonesia Jack





El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, EE. UU.

Leer también: El discurso de Prabowo en las Naciones Unidas se considera como un símbolo de la autoconfianza y la diplomacia nacional



Agregó: «Criticaré a los líderes que, en lugar de criticar a los asesinos, violadores y quemadores infantiles, quieren darles un país en el corazón de la tierra de Israel. Esto no sucederá», dijo.

Leer también: El mensaje entregado por el presidente Prabowo Subianto fue muy fuerte



Antes de viajar en el avión, Netanyahu agregó que él y Triunfo También discutirá las oportunidades creadas por la guerra en Gaza, la Guerra Aérea de Israel de 12 días con Irán en junio, y otros conflictos militares, incluida la posibilidad de mejorar las relaciones con otros países del Medio Oriente.

«En Washington, me reuniré por cuarta vez con el presidente Trump y discutiré con él las grandes oportunidades traídas por nuestra victoria, y también nuestra necesidad de lograr los objetivos de la guerra: repatriar a todos nuestros rehenes, derrotar a Hamas y expandir el círculo de paz que ha sido abierto después de la victoria histórica [melawan Iran] En la operación de león en ascenso y otras victorias hemos logrado «, dijo Netanyahu.

El problema del estado palestino y el anuncio del reconocimiento estatal ocurrieron en los últimos días de países como Gran Bretaña, Francia, Canadá y Portugal, se esperaba que dominara la reunión de Netanyahu con otros líderes al margen de la Asamblea General de la ONU, así como su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en Washington, el lunes.

El miércoles, Netanyahu dijo que una serie de anuncios que reconocían al estado palestino y no vinculaban a Israel.

«La capitulación vergonzosa de varios líderes al terror palestino no une a Israel de ninguna manera», dijo su oficina en un comunicado el miércoles. «No habrá país palestino»,

Después de que Gran Bretaña, Canadá y Australia anunciaron el domingo, que reconocerían a un palestino independiente, Netanyahu acusó a los líderes occidentales de «dar un gran premio al terror» y dijo que Israel solo respondería al paso adelante de los Estados Unidos.

Nentanyahu se demostró antes de la partida a los Estados Unidos

La partida de Netanyahu a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, las Naciones Unidas, fue coloreada por las acciones de cientos de manifestantes reunidos en el aeropuerto de Ben Gurion el miércoles. Se opusieron a Netanyahu y su gobierno, además de exigir un acuerdo para repatriar a los 48 rehenes restantes de Gaza.

Los manifestantes levantaron la bandera israelí y las pancartas amarillas en la entrada del aeropuerto, otros llevan fotos de rehenes y pancartas que pidieron a Trump que presione a Netanyahu para poner fin a la guerra en Gaza.

Algunos manifestantes con ropa de canal naranja decorada con letreros que requerían que Netanyahu fuera encarcelado para posar con otros manifestantes vestidos como la Bahía Sheikh mientras agitaba un montón de efectivo, refiriéndose a acusaciones de transacciones secretas entre miembros de la oficina de Netanyahu y Qatar.