Serayah, Tyler Lepley en la película inspirada en la Biblia de Netflix

Una cadena de destino traída Serayah y Tyler Lepley Juntos para protagonizar la historia de amor inspirada en la Biblia «Ruth & Boaz».

El proceso de fundición Para la película de Netflix estaba llegando a su fin, y los cineastas aún no se habían decidido por quién interpretaría a la pareja central, cuya historia a menudo se usa como modelo para la fe y el amor. Ahí es cuando el productor Devon Franklin Decidió pedirle a Serayah que audicione para el papel de Ruth. Ya estaba familiarizado con su talento de actuación y canto al producir la serie Bet+ «Kingdom Business», un drama en el que protagonizó, ambientada en la industria de la música gospel.

«En el momento en que audicionó, fue como ‘ahí es Ruth'», dijo Franklin a Variedad. «Pero no sabíamos quién iba a ser Boaz».

Los cineastas vieron cientos de audiciones de actores y se decidieron por un puñado de finalistas, recordó. «Luego, a la hora 11, Tyler Lepley envió su autopista. Y pensamos: ‘Hay boaz'», dijo Franklin. “Hicimos una lectura de química [with Serayah]Y era solo mágico «.

Como el destino lo haría, los actores habían envuelto recientemente haciendo una película juntos, la próxima película de terror «Goons», antes de reunirse para estos roles. «Era algo hermoso para ellos tener este tipo de química, que ya hayan trabajado juntos y ahora tengan la oportunidad de llevar esta clásica historia de amor a la pantalla grande», dijo Franklin, reconociendo la alineación divina en el juego. «Fue sorprendente cómo se unió».

Serayah y Tyler Lepley en «Ruth & Boaz». Netflix

«Ruth & Boaz», que ahora se transmite en Netflix, da un giro moderno a la historia bíblica y se centra en la creciente artista de hip-hop Ruth Molact (Serayah), quien renuncia a su prometedora carrera musical y deja Atlanta después de que una acalorada disputa con su gerente resulte en la muerte de su novio. Con la esperanza de un nuevo comienzo, Ruth se muda a una ciudad rural en Tennessee, donde se preocupa por la madre viuda de su difunto novio, Naomi (Phylicia Rashad). Ruth asume un nuevo trabajo trabajando en un viñedo local, donde conoce a Boaz (Lepley), un enólogo, y comienza a enamorarse, redescubriendo su pasión por la música en el proceso.

Serayah, quien también es artista musical, se sorprendió por algunos de los paralelos que compartió con Ruth. Ella dijo que Ruth encontrando su voz, hablando y saliendo de la fe es similar a las experiencias que ha tenido que navegar en la industria de la música.

«Enamorarse también es un paralelo en mi vida real», dijo Serayah. «Nunca se sabe a dónde te van a llevar las cosas. Cuando estás lo suficientemente abierto como para recibir y bajar la guardia, te das cuenta de que tienes que dejar de pelear. Tengo que dejar de luchar contra la divinidad. Tengo que rendirte. Hay algo hermoso al otro lado de eso».

Ubicado en el contexto de la escena musical de Atlanta, «Ruth & Boaz» incluyó apariciones en los poderes de la industria Jermaine Dupri, Yung Joc y Kenneth «Babyface» Edmonds. De hecho, el R&B Maestro Babyface escribió, grabó y produjo una canción para la película, titulada «Faithful», que Serayah interpreta en la pantalla.

La colaboración fue la primera vez de Serayah trabajando con el 13 veces ganador del Grammy, y admitió que estaba un poco aterrorizada para trabajar con el artista de alto perfil. «No quería abanizar demasiado a Girl y hacerme incómodo, pero estoy como, ‘¿Escribiste esto?’ Es un récord hermoso «, dijo Serayah, con una sonrisa. «Fue increíble», dijo Serayah sobre trabajar con el 13 veces ganador del Grammy por primera vez. «Su voz es angelical. Suena como los discos. Está tan equilibrado, castigado, fácil de hablar y crear».

Y, para que conste, a ella le encantaría colaborar nuevamente. «Ese sería un sueño hecho realidad», dijo Serayah por sugerencia de que hacen otra pista.

Kenny «Babyface» Edmonds en «Ruth & Boaz». Netflix

A diferencia de Serayah, quien dijo que estaba familiarizada con la historia de la Biblia antes de protagonizar la película, Lepley fue presentada a Ruth y Boaz Una vez que firmó en el proyecto. Si bien podría no haber estado tan bien versado en los entresijos de su historia, el actor dijo que no es un ajeno a la prueba de su fe. Al igual que Boaz, también ha enfrentado desafíos en los que confiar en su fe era su única opción.

«En su mayor parte, mi fe no ha flaqueado», explicó Lepley. «Pero somos humanos. Vas a subir. Vas a bajar. Siento que lo tengo resuelto, entonces no lo hago. Todo lo que tenemos es Dios al final del día».

Dirigida por Alanna Brown, «Ruth & Boaz» marca la primera película que Tyler Perry y Franklin ha producido bajo su asociación de primer vistazo con Netflix para traer más historias basadas en la fe a la plataforma. Franklin, quien también es ministro, se inspiró para contar esta historia bíblica particular después de predicar una serie de sermones sobre soltería y relaciones.

«Mientras estudiaba, me ayudó a entender lo que significa ser soltero y comprometido con el servicio y un propósito mayor que usted», dijo Franklin.

También reconoció que la historia de Ruth y Boaz tenía todos los elementos de una gran película. «Esto tiene romance. Hay algún peligro. Hay grandes personajes», explicó. «Investigué un poco, y no creo que haya habido una versión moderna de la historia de Ruth y Boaz. Sentí que todo estaba alineado y que esta era la historia correcta para contar en el momento adecuado».

Si bien el dolor, la fe y el amor están integrados durante toda la película, lo último de esos temas es lo que Franklin espera inspira más a los espectadores.

«El amor es la fuerza más poderosa del universo», dijo. «El amor siempre gana. Mantente abierto al amor. Cuando estamos abiertos, el amor puede salir y entrar. Si tenemos amor, tenemos todo lo que necesitamos».