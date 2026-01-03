Será juzgado en Estados Unidos

Washington, VIVA – Un senador estadounidense confirmó que presidente de venezuela Nicolás Maduro ha sido arrestado y será sometido a un proceso de justicia penal en Estados Unidos de América.

El senador Mike Lee dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se lo había dicho directamente.

«Me informó que Nicolás Maduro había sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos, y que la acción cinética que presenciamos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaron la orden de ese arresto», dijo Lee en la plataforma X.



VIVA Militar: Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Agregó que la acción «probablemente» cae dentro de la autoridad inherente del presidente Donald Trump bajo el Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos para proteger al personal estadounidense de ataques reales o inminentes.

Según Lee, Rubio predijo que «no habrá más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia» de Estados Unidos.

Los comentarios de Lee se produjeron después de que Trump dijera que sus tropas habían lanzado «con éxito» un «ataque a gran escala» contra Venezuela.

Trump también afirmó que Maduro y su esposa habían sido arrestados y sacados del país en avión.

Se llevará a cabo una conferencia de prensa sobre el ataque en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, a las 11:00 (23:00 WIB). (Hormiga)