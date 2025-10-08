Será inaugurado como jefe de LPS, Anggito Abimanyu ya no es un jabat de Wamenkeu

Yakarta, Viva – Viceministro de Finanzas Anggito Abimanyu dijo que sería nombrado presidente de la Junta de Comisionados de la Agencia de Depósitos (LPS). También fue al Palacio Nacional el miércoles 8 de octubre de 2025.

Anggito apareció usando un traje completo con una corbata azul y una gorra negra.

«Sí, si Dios quiere», dijo Anggito, miércoles 8 de octubre de 2025.

Presidente Prabowo Subianto también inaugurará a seis miembros de la Junta de Comisionados (ADK).

«Sí, Adk a todos», dijo Anggito.

Por otro lado, Anggito enfatizó que liberaría la sede del Viceministro de Finanzas (Wamenkeu) de la República de Indonesia después de ser inaugurado oficialmente como presidente de la Junta de Comisionados de LPS.

«No lo sé. De todos modos, con el decreto presidencial hoy, hoy se publicará, Sata ya no obtendrá el viceministro de finanzas», dijo Anggito.

Anggito también reveló el mensaje confiado por Prabowo para hacer la colocación dana Más óptimo.

«LPS es una institución de garantía de depósito, el nuevo mandato se entrega además de los bancos y el seguro.

La siguiente es la composición de la nueva Junta de Comisionados de LPS:

1. Presidente de la Junta de Comisionados: Anggito Abimanyu

2. Vicepresidente de la Junta de Comisionados: Nasución Farid Azhar

3. Miembros del Programa de Garantía y Resolución del Banco: Doddy Zulverdi

4. Miembros del Programa de Garantía de Política: Ferdinan Dwikoraja Purba

5. Ex Oficio del Ministerio de Finanzas: Suminto

6. Ex Oficio de BI: Aida S. Budiman