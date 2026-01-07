Ser un empresario exitoso no es garantía de estar libre de corrupción cuando uno se convierte en ministro

Jacarta – El ex juez del Tribunal Constitucional (MK), Maruarar destacó la nota de objeción del acusado Nadiem Makarim mientras es juzgado por presuntos hechos delictivos corrupción adquisición de computadoras portátiles Chromebook, que ocurrió cuando era Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudristas).

En esta excepción, Nadiem se convirtió en ministro con la intención de servir al país, aunque en realidad eso provocó que su riqueza disminuyera aún más. Aparte de eso, Nadiem enfatizó que nació en una familia anticorrupción.

Según él, tener experiencia como empresario exitoso y activista anticorrupción no garantiza que alguien no cometa un acto criminal de corrupción cuando se convierta en ministro.

Dijo que el juicio demostrará si hubo o no actos ilícitos en el presunto caso de corrupción de Nadiem.

»No hay garantía de que no se produzca corrupción. Aunque inicialmente admitió que no estaba interesado en convertirse en asistente presidencial (ministro), eso no podía usarse como excusa (no hay corrupción). «Si es cierto que está ayudando al país, debe asegurarse de que no haya pérdidas para el país», dijo Maruarar a los periodistas el martes 6 de enero de 2026.

Enfatizó que cuando Nadiem no quería ser ministro en ese momento, en realidad no había ninguna obligación porque todavía había muchas personas que querían ser ministros. Por lo tanto, enfatizó, esto no puede usarse como excusa para Nadiem.

«Ser ministro no se trata sólo de calidad, sino que también hay consideraciones políticas, consideraciones de integridad y voluntad de desempeñar sus funciones lo mejor posible», dijo.

Aparte de eso, Maruarar dijo que aunque Nadiem admitió que no recibió ni un centavo del dinero por la compra de la computadora portátil. Chromebook Tampoco es una razón para estar libre de responsabilidad legal.

Además, enfatizó que el elemento criminal de la corrupción no sólo beneficia a uno mismo, sino que también puede beneficiar a otras personas.

«Más adelante se demostrará ante los tribunales quién se beneficia. Pero en este caso está claro que el Estado ha sufrido pérdidas», afirmó.