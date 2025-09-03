Septiembre a menudo se llama un mes sagrado, esta es la explicación

Yakarta, Viva – Para inversores globales, Septiembre a menudo conocido como la luna santuario. No por mitos, sino por una larga historia que muestra un rendimiento mediocre del mercado, tanto en las intercambios de valores tradicionales como en el mercado. activos criptográficos.

Leer también: Terrible escenario de precios de bitcoin este mes



El fenómeno conocido como Efecto de septiembre Esto no es una coincidencia, sino un patrón estacional respaldado por datos históricos, aunque la causa aún está muy debatida.

Este patrón se registró por primera vez en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos (EE. UU.) Desde principios del siglo XX. El índice principal, como S&P 500 y Dow Jones Industrial Average (DJIA) tiende a registrar su peor desempeño en septiembre en comparación con otros 11 meses.

Leer también: Las tasas de interés de la Fed a las regulaciones, estas son 7 cosas que afectan el mercado de cifrado en septiembre de 2025



Este fenómeno se está fortaleciendo porque septiembre es a menudo un impulso de corrección significativo, como la corrección del mercado en 1929 y 2008. Fahmi Almuttaqin, el analista rech, explicó que el fenómeno del efecto de septiembre también estaba ampliamente vinculado con el mercado de activos criptográficos.

«BitcoinConocido como su volatilidad, también muestra un patrón similar. Desde 2013, los datos históricos registraron el rendimiento promedio de bitcoin en septiembre tendieron a ser negativos. Pero curiosamente, en los últimos dos años, septiembre dio un retorno positivo, tanto para Bitcoin como para Ethereum, aunque todavía es un mes con el peor retorno de la historia promedio para Bitcoin hasta ahora «, explicó, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Leer también: Lista de 1.444 activos de criptografía legal en Indonesia, incluidos Dogecoin, Trump y Melania



Este fenómeno del efecto de septiembre está muy asociado con varios factores, como la liquidez global que se endurece después del verano.

Septiembre a menudo coincide con el impulso de la economía crucial, como la liberación de datos económicos importantes y políticas de tasas de interés monumentales.

Esto a menudo desencadena la volatilidad del mercado y hace que los inversores sean más conservadores. Además, el final de septiembre es el final del tercer trimestre.

Muchos inversores institucionales y administradores de inversiones hacen un reequilibrio de cartera para asegurar ganancias (toma de ganancias) o recortar una pérdida de impuestos antes del final del año fiscal.

«Esta acción generalmente crea una presión de venta significativa sobre el mercado», dijo. Además, el efecto de septiembre también se ha convertido en un conocimiento general, las expectativas negativas de los inversores en realidad fortalecen la tendencia.

Muchos participantes del mercado creen que el mercado disminuirá, por lo que comienzan a vender activos y, al final, se producen realmente la disminución del precio.

«La situación del mercado global tiene una dinámica única este año. El mercado de activos criptográficos, especialmente Bitcoin (BTC) y Ethereum, obtiene un fuerte apoyo del flujo de fondos institucionales, como a través de instrumentos SPOT de ETF que continúan atrayendo a grandes inversores», explicó.

La oferta de dinero en el indicador de julio de julio del 26 de agosto también aumentó nuevamente para tocar el mayor número de nuevos tiempos de todos los tiempos.

Esto puede respaldar el optimismo de los inversores en activos de riesgo, como las acciones de EE. UU. Y los activos criptográficos, especialmente si la Fed decide reducir las tasas de interés en la reunión de FOMC a mediados de septiembre.

Aunque el efecto de septiembre es un patrón histórico interesante, los inversores no pueden confiar únicamente en esta tendencia. La lección más importante es priorizar siempre una sólida gestión de riesgos.

«Además, continuó, el período actual del mercado tiende a ser más volátil, donde la rotación de capital en Altcoin tiende a ser más dinámico y los activos criptográficos grandes pueden tener una mayor resistencia. Si se desarrollan sentimientos alcistas, estas monedas son la principal opción de grandes inversores», dijo Fahmi.