Sepang arde y Gresini Racing gana el doble título en MotoGP Malasia 2025

VIVA – Equipo BK8 Carreras Gresini MotoGP que cuenta con el respaldo total de Federal Oil, logró hacer una historia brillante en el evento de MotoGP de Malasia de 2025.

En la sesión de Carrera Sprint en el Circuito Internacional de Sepang, el sábado 25 de octubre de 2025, el equipo italiano consiguió asegurar el doble título, Runner Up Moto GP 2025 para Álex Márquez (#73) y Novato del Año 2025 por Fermín Aldeger (#54).

La carrera fue feroz desde la primera vuelta. Alex Márquez se mostró consistente con una velocidad impresionante y terminó en segundo lugar, asegurando 12 puntos cruciales que aseguraron su estatus como Subcampeón del mundo de MotoGP 2025.

Por su parte, su compañero de equipo, Fermín Aldeguer, también tuvo un desempeño impresionante y logró subir al podio finalizando tercero. El éxito de ambos no puede separarse del sólido desempeño del equipo mecánico Gresini, que aseguró que la moto Ducati Desmosedici GP24 se desempeñara de manera óptima durante todo el fin de semana.

Pero el drama ocurrió después de que terminó la carrera. Aldeguer ha sido sancionado con ocho segundos porque la presión de los neumáticos de su moto no cumplía la normativa. La penalización lo bajó del tercero al séptimo en los resultados finales de la Sprint Race.

Sin embargo, esta sanción no invalida su condición de Novato del Año de MotoGP 2025, considerando que tiene una ventaja en puntos que otros competidores ya no pueden alcanzar.

Alex Márquez no puede ocultar su orgullo por los resultados obtenidos esta temporada. Dijo que esta fue una gran temporada.

«Esta es una gran temporada. Nos lo merecíamos. Nunca pensé que podríamos hacerlo mejor que Marc (Márquez) o Enea (Bastianini) esta temporada. Lo logramos y estamos contentos», dijo Alex.

Aunque un poco decepcionado con su desempeño físico en la carrera Sprint, Alex espera lucir más fuerte en la carrera principal del domingo.

Mientras tanto, Aldeguer admitió que estaba satisfecho de poder finalmente conseguir el título de Novato del Año en Sepang. Añadió que su objetivo ahora es cerrar la temporada con los mejores resultados.

«Podríamos haberlo logrado en Australia, pero fue mucho mejor hacerlo aquí. Ese era uno de los principales objetivos de este año, además de ganar la carrera, y logramos ambas cosas», dijo el joven corredor español.