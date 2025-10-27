SEO atacado por inyección

Jacarta – Kaspersky advierte sobre una gran amenaza para los propietarios de sitios web, incluidas las pequeñas y medianas empresas (PYME), a saber, el spam de optimización de motores de búsqueda (SEO / Optimización de motores de búsqueda) y enlaces ocultos ‘inyectados’ en sitios web oficiales.

SEO es la práctica de aumentar la visibilidad de un sitio web en los resultados de los motores de búsqueda a través de estrategias éticas como la optimización de palabras clave, la creación de contenido de alta calidad y la creación de vínculos de retroceso creíbles.

Sin embargo, los ciberdelincuentes aprovechan este proceso inyectando enlaces ocultos en sitios web confiables para manipular las clasificaciones de búsqueda, a menudo enlazando a contenido ilegal como pornografía o juegos de azar en línea (judol), que ponga en peligro la existencia y reputación de la empresa.

Las consecuencias para los sitios web afectados son graves, incluida una reducción en las clasificaciones de búsqueda, la pérdida de la confianza de los visitantes y una posible responsabilidad legal si se asocia con contenido ilegal. El objetivo de los atacantes puede ser desacreditar un sitio web concreto o redirigir el tráfico a un portal concreto.

Los atacantes incorporan enlaces ocultos en sitios web explotando cuentas de administrador comprometidas, extensiones obsoletas del sistema de administración de contenido de sitios web (que originalmente fueron diseñadas para mejorar la funcionalidad y las características) o debilidades del servidor, lo que les permite editar directamente el código HTML de un sitio o inyectar scripts maliciosos.

Las soluciones de seguridad pueden clasificar dichos sitios web como «prohibidos» y bloquear el tráfico hacia ellos. Los blogs y foros populares se encuentran entre los objetivos debido a su alto tráfico, lo que los hace valiosos para aprovechar los sitios controlados por atacantes.

Los sitios web con menor tráfico también son vulnerables, ya que los atacantes aprovechan una seguridad más débil para inyectar estos enlaces, que pueden pasar desapercibidos hasta que el tráfico disminuye o los motores de búsqueda imponen sanciones.

“El motor de categorización de Kaspersky detecta constantemente enlaces ocultos que conducen a sitios de pornografía y juegos de azar en línea (judol). El spam de SEO es una amenaza grave que puede dañar silenciosamente la credibilidad digital y la estabilidad financiera de una empresa. Estos enlaces ocultos no sólo explotan la autoridad del sitio web para impulsar sitios ilícitos, sino que también pueden generar fuertes sanciones por parte de los motores de búsqueda y las soluciones de seguridad, destruyendo negocios que dependen de la visibilidad en línea. La defensa proactiva de los paneles de administración de sitios web y los sistemas de gestión de contenido es fundamental para adelantarse a los ataques en constante evolución.”, dijo Anna Larkina, experta en privacidad y análisis de contenido web de Kaspersky.