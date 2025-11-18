‘Sentimental Value’ lidera las nominaciones a los Premios del Cine Europeo

“Valor Sentimental” lidera la carrera por el puesto 38 Premios del Cine Europeocuyas nominaciones a la categoría principal fueron reveladas el martes en Sevilla, España.
“Sentimental Value” tiene cinco nominaciones, mientras que “Sirāt” le sigue con cuatro, y “Sound of Falling” y “It Was Just an Accident” empatan con tres cada una.
Los ganadores serán anunciados en la ceremonia de entrega de premios el 17 de enero en Berlín, Alemania.
Cine europeo:
TARDES DE SOLUDE (España, Francia)
ARCO (Francia) – película de animación, dirigida por Ugo Bienvenu, producida por Félix de Givry, Sophie Mas, Natalie Portman y Ugo Bienvenu
PERRO DE DIOS (DIEVA SUNS) (Letonia, Estados Unidos) – película animada, dirigida por Raitis Ābele & Lauris Ābele, producida por Raitis Ābele, Kristele Pudane & Giovanni Labadessa
¡FIUME O MORTE! (Croacia, Eslovenia, Italia) – documental, dirigido por Igor Bezinović, producido por Vanja Jambrović, Tibor Keser, Erica Barbiani y Marina Gumzi
FUE SÓLO UN ACCIDENTE (UN SIMPLE ACCIDENT) (Francia, Irán, Luxemburgo) – película de ficción, dirigida por Jafar Panahi, producida por Philippe Martin, Jafar Panahi, Christel Henon y Sandrine Dumas.
LA PEQUEÑA AMELIE (AMÉLIE Y LA METAFÍSICA DE LOS TUBOS) (Francia) – película de animación, dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, producida por Edwina Liard, Nidia Santiago y Henri Magalon
OLIVIA Y EL TERREMOTO INVISIBLE (España, Francia, Bélgica, Suiza, Chile) Vincent Tavier, Nicolas Burlet
RIEFENSTAHL (Alemania) – película documental, dirigida por Andres Veiel, producida por Enzo Maaß y Sandra Maischberger
VALOR SENTIMENTAL (AFFEKSJONSVERDI) (Noruega, Francia, Dinamarca, Alemania, Suecia) – película de ficción, dirigida por Joachim Trier, producida por Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar, Juliette Schrameck, Nathanaël Karmitz, Elisha Karmitz, Fionnuala Jamison, Sisse Graum Jørgensen, Lizette Jonjic, Janine Jackowski, Jonas Dornbach, Maren Ade, Atilla Salih Yücer y Lars Thomas Skare
SIRĀT (Gratis, Francia) –
CANCIONES DE LA TIERRA QUE ARDE LENTAMENTE (CANCIONES DE LA TIERRA QUE ARDE LENTAMENTE) (Ucrania, Francia, Dinamarca, Suecia) – película documental, dirigida por Olha Zhurba, producida por Darya Bassel, Anne Köhncke y Kerstin Übelacker
EL SONIDO DE LA CAÍDA (MIRAR AL SOL) (Alemania) – película de ficción, dirigida por Mascha Schilinski, producida por Maren Schmitt, Lucas Schmidt y Lasse Scharpen
CUENTOS DEL JARDÍN MÁGICO (POHADKY PO BABICCE) (República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Francia) – película de animación dirigida por David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar y Jean-Claude Rozec, producida por Martin Vandas, Alena Vandasová, Juraj Krasnohorský, Henrieta Cvangová, Kolja Saksida, Jean-François Le Corre y Mathieu Courtois
La voz de Hind Rajab (Francia, Túnez) – Película de ficción, dirigida por Kaouther Ben Hania, producida por Nadim Cheikhrouha, Odesa Rae y James Wilson
CON HASAN EN GAZA (Alemania) – película documental, dirigida por Kamal Aljafari, producida por Kamal Aljafari y Flavia Mazzarino
Director europeo:
Yorgos Lanthimos para BUGONIA
Oliver Laxe para SIRĀT
Jafar Panahi por FUE SÓLO UN ACCIDENTE (UN SIMPLE ACCIDENTE)
Mascha Schilinski por SONIDO DE CAÍDA (MIRANDO AL SOL)
Joachim Trier por VALOR SENTIMENTAL
Actriz europea:
Leonie Benesch en TURNO TARDE
Valores Texk de valor en DUSE
Lea Drucker en el CASO 137
Vicky Krieps en ÁMAME TIERNO
Renate Reinsve en VALOR SENTIMENTAL
Actor europeo:
Sergi López en SIRAT
Mads Mikkelsen en EL ÚLTIMO VIKINGO
Toni Servillo en GRAZIA
Stellan Skarsgård en VALOR SENTIMENTAL
Si Weiss en FRANCÉS
Guionista europeo:
Santiago Fillol y Oliver Laxe por SIRĀT
Jafar Panahi por FUE SÓLO UN ACCIDENTE (UN SIMPLE ACCIDENTE)
Mascha Schilinski y Louise Peter por EL SONIDO DE LA CAÍDA (MIRANDO AL SOL)
Paolo Sorrentino para LA GRAZIA
Eskil Vogt y Joachim Trier por VALOR SENTIMENTAL
Documental europeo:
TARDES DE SOLEDAD (TARDES DE SOLEDAD) (España, Francia) dirigida por Albert Serra
¡FIUME O MORTE! (Croacia, Eslovenia, Italia), dirigida por Igor Bezinović
RIEFENSTAHL (Alemania), dirigida por Andrés Veiel
CANCIONES DE LA TIERRA EN ARDIENTE LENTO (CANCIONES DE LA TIERRA EN ARDIENTE LENTO) (Ucrania, Francia, Dinamarca, Suecia), dirigida por Olha Zhurba
CON HASAN EN GAZA (Alemania), dirigida por Kamal Aljafari
Largometraje de animación europeo:
ARCO (Francia), dirigida por Ugo Bienvenu
PERRO DE DIOS (DIEVA SUNS) (Letonia, Estados Unidos), dirigida por Raitis Ābele & Lauris Ābele.
LA PEQUEÑA AMELIE (AMÉLIE Y LA METAFÍSICA DE LOS TUBOS) (Francia), dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han
Olivia y el terremoto invisible (Loolivia I the Invisible Terratrèmol) (España, Francia, Bélgica, Suiza, Chile), dirigida por Irene Irene IBRARY RIzo
CUENTOS DEL JARDÍN MÁGICO (POHADKY PO BABICCE) (República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Francia), dirigida por David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar y Jean-Claude Rozec
Descubrimiento Europeo – Premio FIPRESCI:
Este premio se entrega en cooperación con FIPRESCI, la Federación Internacional de Críticos de Cine, al director del primer largometraje de ficción. Un comité compuesto por miembros de FIPRESCI y expertos designados por el Consejo de la Academia de Cine Europeo decide las seis películas nominadas.
LITTLE TROUBLE GIRLS (KAJ TI JE DEKLICA) (Eslovenia, Italia, Croacia, Serbia), dirigida por Urška Djukić
LA SOMBRA DE MI PADRE (Reino Unido, Nigeria), dirigida por Akinola Davies Jr.
ON FALLING (Reino Unido, Portugal), dirigida por Laura Carreira
UNO DE ESOS DÍAS EN LOS QUE MUERE HEMME (Turquía, Alemania), dirigida por Murat Fıratoğlu
SAUNA (Dinamarca), dirigida por Mathias Broe
BAJO EL CIELO GRIS (Polonia) dirigida por Mara Tamkovich
Premio del Público Joven Europeo:
ARCO (Francia), dirigida por Ugo Bienvenu
ACCIDENTALMENTE ESCRIBÍ UN LIBRO (Hungría, Países Bajos), dirigida por Nóra Lakos
SIBLINGS (LA VITA DA GRANDI) (Italia), dirigida por Greta Scarano