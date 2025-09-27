‘Sentido y sensibilidad’ sigue a un dúo de madre y hija no convencional

Cineasta finlandesa Hanna Nordenswan Hace su debut documental con «sentido y sensibilidad», que cuenta la historia de la relación única entre una madre y una hija que trabajan en un cementerio. El proyecto ganó el premio al mejor documental en Asunto de cine finlandésque funcionó del 24 al 26 de septiembre.

Producido por Zone2 Pictures, con sede en Helsinki, «Sense and Sensibilidad» sigue a un alcohólico en recuperación que se apoya en su madre para obtener apoyo. Su relación se ha vuelto simbiótica, y sus vidas entrelazadas con el cementerio donde ambos viven en viviendas de empleados.

Las dos mujeres, sin embargo, son opuestos polares. Mientras que la personalidad de Carita está acusada de emoción, su hija, Christa, depende de la lógica y la racionalidad. Desde que se puso sobrio, se niega a dejar entrar a la gente. En cambio, su vida gira en torno al cementerio, su madre y sus perros de rescate.

Pero a medida que pasa el tiempo, la jubilación de Carita comienza a avanzar, y un ataque cardíaco, junto con el creciente agotamiento de Christa de las demandas de su trabajo, cambia su relación entre sí y hacia el futuro. Ante una nueva incertidumbre, Christa debe decidir si está lista para dejar la seguridad del cementerio y enfrentar el mundo más allá de sus puertas, y, quizás lo más importante, dejar que ese mundo entrara.

Hablando con Variedad En Helsinki, Nordenswan recordó haber encontrado un artículo sobre el peculiar dúo madre-hija a fines de los 2010, cuando un periódico finlandés perfiló a las mujeres y su acuerdo familiar no convencional. «Acabo de mantenerlo abierto como una pestaña en mi computadora durante dos años», dijo el director.

Un periodista consumado que había dirigido un puñado de cortometrajes documentales, Nordenswan dejó a Helsinki para asistir a un programa de maestría en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, regresando a Finlandia justo antes del estallido de la pandemia del coronavirus. Como muchos otros en esa época, dijo, se encontró preocupada por pensamientos de muerte.

Eso, a su vez, la llevó de regreso a Christa y Carita, quienes pasaron su vida laboral crematamente cuerpos, consolando a los dolientes y cavando tumbas, tareas que manejaban con gracia y humor. Nordenswan se preguntó si «tal vez ellos [would] poder hacerme sentir más cómodo con la idea de la muerte «.

Una vez abordado por el director, las mujeres apenas eran tímidas. «Pensaron, ‘Bueno, hemos estado pensando que este sería un buen reality show. Todo lo que sucede aquí es muy loco, y la gente debería saberlo'», dijo Nordenswan. «Creo que también reconocieron que su relación es bastante especial».

Nordenswan comenzó a filmarse en 2022, y «muy rápidamente, me di cuenta de que tienen esta relación súper única», dijo. «Son personajes muy divertidos. La parte de la muerte se convirtió en el fondo, más que el sujeto [of the film]. «

«Sense and Sensibility» cautivó al jurado en Finlish Film Affair, quien elogió su «visión clara» y «tema profundamente humano pero extraordinario» mientras presentaba la historia de una madre y una hija «que es altamente relatable y podría resonar a través de las fronteras». El jurado agregó que la película «promete retratar a la muerte como una parte natural de la vida, aprovechando un tono cómico en partes y fuertes elecciones estilísticas del director».

Aunque Nordenswan inicialmente se propuso tener «sentido y sensibilidad» como una forma de conquistar sus temores sobre la muerte, el proceso de cine no ha producido por completo los resultados que esperaba. Sin embargo, dijo que ha sido un viaje gratificante de todos modos.

«Trabajar en esta película realmente no me ha hecho sentir menos asustado por la muerte como esperaba, a pesar de que muchos de los procesos que lo rodean ahora se sienten menos aterradores», dijo. «Pero ha afectado la forma en que pienso en mi relación con mi madre. Creo que he aprendido algo sobre tratar de ver lo mejor de su madre o hija, como lo hacen los protagonistas en esta película».