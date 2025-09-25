Sentencias de MA Anulir para el caso de exportación de CPO corporativo acusado

Yakarta, Viva – Tribunal Supremo (Ma) anulado veredicto Lanzamiento (Ontslag) que fue sentenciado al primer nivel de corrupción en el caso de proporcionar instalaciones de exportación para el aceite de palma crudo (CPO) Después de que se otorgue la solicitud de apelación del fiscal.

«Decisión de Amar: Fiscal (Fiscal (Fiscal Público) Kabul», dijo la decisión de Amar Número de casación 8431, 8432 y 8433 K/PID.SUS/2025 citado en la página de la Corte Suprema en Jakarta, jueves.

La decisión de casación fue transmitida por el Presidente del Tribunal Supremo Dwiarso Budi Santiarto como presidente de la Asamblea junto con dos miembros, Agustinus Purnomo Hadi y Achmad Setyo Pudjohosoyoy.

Hace Sita Rp11.8 T del Grupo Wilmar en el caso CPO, esta es la apariencia del dinero

El veredicto fue golpeado el lunes (15/09) desde que el caso fue recibido el miércoles (30/4). «Estado: El caso se ha decidido, mientras que en el proceso de minutación por la Asamblea», dijo un comunicado de la página de la Corte Suprema.

Se sabe que, en el primer nivel, el panel de jueces del Tribunal de Distrito Central de Yakarta (PN) eliminó una decisión floja sobre tres acusados ​​en el caso de corrupción de exportación de CPO, a saber, Permata Hijau Group, Wilmar Group y la temporada de MAS Group.

La sentencia independiente fue transmitida por el panel de jueces presididos por Djuyamto junto con jueces miembros, Ali Muhtarom y Agam Syarief Baharuddin. Sin embargo, después de ser investigado, la oficina del Fiscal General (AGO) encontró un presunto soborno detrás de la decisión.

La oficina del Fiscal General estableció los tres jueces referidos como sospechosos junto con el ex vicepresidente del Tribunal de Distrito Central de Yakarta, Muhammad Arif Nuryanta y el secretario del Tribunal de Distrito Civil del Norte de Yakarta, Wahyu Gunawan.

Los sospechosos han sido arrastrados a la cancha. En la audiencia inaugural en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta, el jueves 21 de agosto, Djuyamto, Ali y Agam fueron acusados ​​de recibir un total de RP21.9 mil millones para derribar la decisión independiente a los tres acusados corporación.

El soborno supuestamente fue recibido junto con Arif Nuryanta y Wahyu Gunawan con un total de Rp40 mil millones. En cuanto a Arif y Wahyu, habían sido juzgados en la misma corte el miércoles 20 de agosto.

Según el fiscal, el dinero fue recibido por los jueces dos veces. Primero, fue recibido por Djuyamto que ascendió a Rp1.7 mil millones y Agam y Ali cada uno de Rp1.1 mil millones. En segundo lugar, fue recibido por Djuyamto por valor de Rp7.8 mil millones y Agam y Ali cada uno de Rp5.1 mil millones.

El dinero ilícito supuestamente fue recibido de Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih y Syafei como defensores o aquellos que representan los intereses del Grupo Wilmar, el Grupo Permata Hijau y la temporada del Grupo MAS en el caso CPO. (Hormiga)