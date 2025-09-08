Sentencias de juez australiano Erin Patterson a la vida de los asesinatos de hongos







Un juez australiano condenó el lunes a la triple asesina Erin Patterson a la vida en prisión Con un período no infantil de 33 años para envenenar cuatro de sus parientes de marido separados con hongos de la tapa de la muerte.

El juez Christopher Beale, entregando la sentencia en la Corte Suprema de Victoria, dijo que los crímenes de Patterson involucraban una «enorme traición a la confianza».

Patterson fue condenado en julio por asesinar a Don y Gail Patterson y la hermana de Gail, Heather Wilkinson, al servirles pasteles de carne de res Wellington con hongos de muerte de muerte forrajea en un almuerzo en julio de 2023. También fue condenada por intentar asesinar al esposo de Heather, Ian Wilkinson, que pasó semanas en el hospital en el hospital.

El marido separado de Patterson, Simon Patterson, fue invitado al almuerzo pero no asistió.

«Robaste a tus hijos de sus abuelos»

«Sus víctimas fueron todos sus familiares por matrimonio. Más que eso, todas habían sido buenos con usted y sus hijos durante muchos años, como usted reconoció en su testimonio», dijo Beale durante la sentencia.

«No solo cortaste tres vidas y causaste duraderos daño Para la salud de Ian Wilkinson, devastando así a las extensas familias Patterson y Wilkinson, infligiste un sufrimiento incalculable a tus propios hijos, a quienes robaste a sus queridos abuelos «.

Tanto la fiscalía como la defensa habían acordado que una cadena perpetua era apropiada para el jugador de 50 años por tres cargos de asesinato y uno de intento de asesinato.

Sin embargo, mientras que los abogados defensores solicitaron elegibilidad para la libertad condicional después de 30 años, los fiscales argumentaron que nunca debería ser considerada por libertad condicional, diciendo que no merecía la misericordia de la corte.

El sobreviviente pide amabilidad

Ian Wilkinson, el único sobreviviente del envenenamiento, no hizo comentarios sobre la sentencia, pero agradeció a la policía, los fiscales y los servicios de salud.

«Estamos agradecidos de que cuando las cosas salgan mal, hay buenas personas y servicios y sistemas disponibles para ayudarnos a recuperarnos», dijo a los periodistas fuera de la corte.

«Nuestras vidas y la vida de nuestra comunidad dependen de la amabilidad de los demás. Me gustaría alentar a todos a ser amables entre sí.

Finalmente, quiero agradecerles a las muchas personas de todo Australia y en todo el mundo que, a través de sus oraciones y mensajes de apoyo, nos han alentado ”.

Intención de matar al marido separado también

El juez Beale señaló que Patterson también tenía la intención de matar a su marido separado Simon Patterson, si hubiera aceptado la invitación del almuerzo.

Para unir a la familia, había afirmado falsamente haber sido diagnosticada con cáncer, diciendo que quería consejos sobre cómo contarles a sus dos hijos (que no estaban presentes en el almuerzo).

Beale aceptó el testimonio de Ian Wilkinson de que los invitados recibieron placas grises, mientras que Patterson comía de un plato de color naranja, un movimiento destinado a asegurarse de que no consumiera accidentalmente la comida envenenada.

«Solo tú sabes por qué cometiste estos crímenes»

«Solo tú sabes por qué los cometiste. No especularé sobre ese asunto», dijo Beale a Patterson, quien mostró poca emoción durante la audiencia, que duró menos de una hora.

Mantuvo los ojos cerrados durante gran parte o miró al frente.

Patterson mantuvo durante su juicio que había agregado hongos forrajes a la comida por accidente.

Inicialmente, ella negó a las autoridades que los hongos estaban forzados. No se administró una droga antídoto específica para la intoxicación por hongos por muerte a las víctimas, lo que contribuyó a sus muertes.

Beale dijo que inferió de su «comportamiento despiadado» de que su intención de matar estaba en curso.

Sin informes psicológicos, condiciones de prisión más duras

Beale señaló que no se presentaron informes psiquiátricos o psicológicos durante la sentencia, y dijo que sin duda Patterson instruyó a sus abogados que no proporcionen dicha evidencia.

Patterson ha estado bajo custodia desde el 2 de noviembre de 2023. Su sentencia se transmite a esa fecha. Ella tiene 28 días para apelar la condena o la sentencia.

Patterson, quien cumple 51 años el 30 de septiembre, tendrá 82 años cuando sea elegible para la libertad condicional en noviembre de 2056.

Un caso que se apoderó de Australia

Este caso ha atraído una intensa atención nacional e internacional. En un movimiento sin precedentes, la Corte Suprema victoriana permitió que la audiencia de sentencia se transmitiera en vivo por televisión.

Debido a la escala de la cobertura de los medios, y los próximos libros, documentales y series de televisión relacionadas con el caso, Patterson ha sido designado como un «prisionero notorioso», y está bajo custodia protectora para su seguridad.

“Infiero eso, dada la cobertura mediática sin precedentes de su caso y el librosDocumentales y series de televisión sobre usted que están en camino, es probable que siga siendo un prisionero notorio durante muchos años y, como tal, siguen siendo un riesgo significativo de otros prisioneros «, dijo Beale.

