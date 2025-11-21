Sentencia más leve que el cargo, Nanang Gimbal mató al artista ‘Mak Lampir’ solo sentenciado a 12 años de prisión

Regencia de Bekasi, VIVA – Asesino Artis Sandy Permanáa saber, Nanang Irawan alias Rastas Nanangfinalmente condenado a 12 años de prisión.

Veredicto dictado por el Tribunal de Distrito de Cikarang. Esto se sabe por el sistema SIPP del Tribunal de Distrito de Cikarang. Nanang fue declarado legal y convincentemente culpable de cometer un acto criminal asesinato como en la acusación primaria.

«Condenó al acusado a 12 años de prisión», dijo el viernes 21 de noviembre de 2025.



Revelando al sospechoso en el caso del asesinato del artista Sandy Permana

También se pidió al interesado que pagara una indemnización a la esposa de Sandy Permana. Donde, el total es de 269,7 millones de IDR. Esta sentencia es más leve que las exigencias del Ministerio Público (JPU). Se sabe que Nanang fue condenado a 15 años de prisión.

El motivo del asesinato llevado a cabo por Nanang Gimbal contra el actor Sandy Permana fue porque se sentía herido por el trato de Sandy Permana. El sospechoso se sintió humillado después de que Sandy Permana lo mirara cínicamente. El sospechoso también admitió que el hombre que había actuado en la telenovela ‘Mak Lampir’ le había escupido.

Es cierto que Nanang Gimbal llevó a cabo sus acciones sin la influencia de drogas o alcohol. Los resultados del análisis de orina realizado a Nanang mostraron que él era plenamente consciente cuando le quitó la vida a Sandy.

La policía no encontró evidencia de consumo de alcohol u otras sustancias prohibidas relacionadas con sus acciones. Sobre esta base, Nanang Gimbal fue acusado del artículo 354 del Código Penal sobre abuso y/o del artículo 338 del Código Penal sobre asesinato. Con este cargo se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión.

El autor fue detenido por un equipo conjunto. Los arrestos fueron realizados por la Subdirección de Investigación Móvil de la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía de Metro Jaya y la Policía de Bekasi Regency, el miércoles 15 de enero de 2025.

Se sabe que Sandy Permana fue encontrado muerto en las afueras de Jalan Cibarusah, Bekasi Regency, el domingo 12 de enero de 2025. Fue encontrado por primera vez alrededor de las 07.00 am de la mañana. Sandy fue encontrada cubierta de sangre por los vecinos.