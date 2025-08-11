Senten IP-Cepa, Indonesia-Perú fortalece el sector comercial en defensa

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto dio la bienvenida a la firma Indonesia–Perú Acuerdo integral de asociación económica (IP-CEPA) entre Indonesia y Perú. Consideró que el acuerdo ampliaría la cooperación entre los dos países en varios sectores.

PRABOWO transmitió esto en una conferencia de prensa con el Presidente de la República de Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegararra, en el Palacio Merdeka, Yakarta, lunes 11 de agosto de 2025.

Reunión del presidente Prabowo con la presidenta del Perú Dina Erlina Boluarte Zegararra

«Doy la bienvenida firmando muy calurosamente el Acuerdo de Asociación Económica Integral de Indonesia -Peru -Peru, Cepa. Este acuerdo ampliará el acceso al mercado y mejorará comercio Entre los dos países «, dijo Prabowo.

Prabowo también dijo que las negociaciones de CEPA dieron logros extraordinarios porque se completaron dentro de los 14 meses. Según él, esta vez es mucho más rápido que la negociación similar promedio que generalmente lleva años.

«Por lo general, esto lleva años, pero hemos completado con éxito este acuerdo en solo 14 meses», dijo Prabowo.

Prabowo también ampliará la cooperación entre Indonesia-PEU a través de IP-CEPA. Entre estos se encuentran la cooperación en los campos de comercio, la energía hasta defensa.

«Acordamos trabajar juntos en los campos de alimentos, minería, transición energética, pesca y también defensa», dijo.

Durante la reunión bilateral, los dos jefes de estado también discutieron las últimas condiciones globales y el compromiso de fortalecer las asociaciones regionales.

«Digo que Indonesia está lista para apoyar la asociación entre ASEAN y Perú. También expresamos su aprecio por el liderazgo de Perú en la organización de la Cumbre APEC 2024», dijo Prabowo.