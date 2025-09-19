Senten decisiones conjuntas relacionadas con la ubicación del SPPG en el área, el Ministro del Interior respalda plenamente la aceleración del programa MBG

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian firmó un decreto conjunto (SKB) con el Ministro de Obras Públicas (PU) Dody Hanggodo y jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan hindayana sobre la determinación de la lista de ubicaciones para el desarrollo de unidades de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) en el área. El Ministro de Asuntos del Interior apoya plenamente la aceleración de programas de alimentación nutritivos gratuitos (Mbg), incluso en las áreas desfavorecidas, más exteriores y más profundas (3T). La firma tuvo lugar en la oficina de BGN, Yakarta, jueves (18/8/2025).

En sus comentarios, dijo el Ministro del Interior, su partido había alentado al gobierno regional (PEMDA), incluso en la región 3T, a formar un grupo de trabajo (Fuerza de Tarea) para acelerar la implementación del programa MBG. Hasta ahora ha habido 141 gobiernos locales que forman el grupo de trabajo.

Reveló que el grupo de trabajo desempeñó un papel en la facilitación de la provisión de tierras para la construcción de SPPG, tanto de gobiernos regionales como de socios.

«Este grupo de trabajo es la tarea principal de facilitar, entonces, ¿qué está preparando la tierra o sppg, ya sea del gobierno regional o de sus socios, y después de eso presente la propuesta de puntos? [lokasi SPPG]»Explicó.

Según él, el gobierno regional estaba muy entusiasmado por apoyar la aceleración de la implementación de MBG, incluida la construcción de SPPG. Esto se debe a que la comunidad puede sentir directamente los beneficios del programa.

«Por lo general, la cabeza regional no está orientada a las ganancias, que es el objetivo principal. Para ellos con este programa, por supuesto, el más importante ayuda a su programa a manejar el retraso en el retraso en el retraso porque también están dirigidos a reducir el retraso en el retraso», dijo el Ministro del Interior.

Además, se considera que este programa beneficia al jefe regional porque abrirá empleos para la comunidad. Este programa también puede aumentar la circulación de dinero en la comunidad, reduciendo así la pobreza. MBG también admite la absorción de la producción de alimentos circundantes.

«Tener producción de pescado, producción de verduras y otros pueden ser absorbidos», explicó.

Esperaba, con la firma del SKB, la realización del objetivo del presidente en el programa MBG podría acelerarse.

«Nuestra esperanza es que el programa MBG pueda extenderse, pueda completarse para alcanzar de acuerdo con el objetivo del presidente», concluyó el Ministro del Interior.

Mientras tanto, el jefe de BNG Dadan Hindayana enfatizó la importancia de la aceleración de la construcción de SPPG para ampliar el acceso al cumplimiento de la nutrición comunitaria, especialmente en áreas remotas.

«La formación de este SPPG es muy importante porque este SPPG es una máquina absorbente de presupuesto para la agencia de nutrición. Cada vez que se estableció un SPPG, se absorbirán mil millones de miles de millones», explicó.

También apreció el apoyo del Ministro de Asuntos del Interior y el Ministro de Obras Públicas que se consideró la clave de la aceleración del programa MBG. Según él, MBG es la mayor inversión del gobierno para mejorar la calidad de los recursos humanos en el futuro.