Sentarse fuera de la Odisea de Christopher Nolan es un alivio

Cillian Murphy ha aparecido en seis Christopher Nolan Películas, incluyendo «Oppenheimer» de 2023, que les valió a ambos Oscar. Pero los colaboradores cinematográficos se están tomando un descanso, ya que Murphy no aparecerá en la próxima epopeya de Nolan, su próxima adaptación de «La odisea. «

Mientras Murphy estaba en VariedadEl estudio del Festival de Cine de Toronto con el equipo detrás de su nueva película «Steve», los coprotagonistas Tracey Ullman, Jay Lycurgo y Simbi Ajikawo, así como el director Tim Mielants y el guionista Max Porter, se le preguntó sobre «The Odyssey».

«¿Hay un trailer? Tengo Romo: ‘Alivio de perderse'», bromeó Murphy. «No, no puedo esperar para verlo. Si algún director en el mundo podría abordar ‘The Odyssey’, va a ser Christopher Nolan. Estoy muy emocionado de verlo. Es uno en un millón. Ha sido una gran parte de mi vida como actor. No puedo esperar para ver qué hace con él».

También se le preguntó a Murphy sobre la próxima película de «‘Peaky Blinders», pero fue de labios apretados, diciendo: «Oh, no puedo decirte».

«Steve», que tuvo su estreno mundial el 5 de septiembre en TIFF, ganado Una revisión rave de VariedadEl principal crítico de cine Peter DeBuge, quien elogió la actuación de Murphy como el maestro de la escuela de reforma titular.

«Para muchos, ‘Oppenheimer’ fue la actuación de la carrera de Murphy (muy pocos vieron su asombroso trabajo en ‘Breakfast on Plutón’)», escribió. «En cualquier caso, las dos colaboraciones recientes del actor irlandés con Mielants demuestran una humildad: las pequeñas películas son cualquier cosa menos proyectos de cheque de pago, y cuánto más aún tiene para ofrecer. Es raro ver la estrella fresca con Scruff, o ceder la escena a una sala llena de desconocidas, pero Steve es un hombre que da demasiado de sí mismo y es un hombre de Murphy de Murphy de la escena de sugerencia.

Mira a Murphy discutiendo a Nolan a continuación.