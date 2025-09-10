Señorita sin fin, lista para vibrar los corazones de los espectadores de anta.

VIVA – Antiv Nuevamente, agregando a una serie de programas que acompañarán a los espectadores leales, la telenovela Cool titulada Mierda sin fin. Producido por Imagen de VeronaLa serie de telenovelas es genial sobre Laras (Tamara Tyasmara) y Satria (Anrez Adelio) que se aman pero están bloqueados por la bendición y el matrimonio forzados, pero el destino lo hunde.

El oficial de la ANTV y el oficial de comunicación, Kiki Zulkarnain, reveló que ATNV continuó comprometido con la presentación de espectáculos que no solo entretengan sino también en toque y cerca de la vida de las personas.

«Esta serie presenta una historia de amor llena de sacrificios envueltos en conflictos familiares al destino. Creemos que esta telenovela no solo entretendrá a los espectadores, sino que también se unirá emocionalmente», dijo Kiki Zulkarnain, en Bekasi, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, el CEO de Verona, Titin Suryani, reveló que esta telenovela tiene una producción de alto valor. Esto se puede ver desde la selección de lugares de tiro que nunca han sido hechos por otras telenovelas.

«Esta telenovela nació de la colaboración del equipo de Verona y el equipo de ANTV trabajó duro y un valor de producción muy alto. La filmamos fuera de la ciudad de los campos de tabaco y los almacenes de tabaco. Esto no ha sido tomado por otras telenovelas. La historia es conmovedora», dijo Titin.

Titin espera que esta telenovela pueda ser aceptada por los leales espectadores de ANTV.

«Creo que esta telenovela puede ser aceptada por la audiencia no solo un espectáculo extraordinario. Pero esto también toca el corazón. Espero que la telenovela pueda ser aceptada por la comunidad», dijo.

Para obtener información, la falta interminable cuenta sobre Laras (Tamara Tyasmara) y Satria (Anrez Adelio) que se aman pero están bloqueados por la bendición de Astari, su madre Satria porque, según la madre, la posible pareja de su hijo debe ser acorde con su hijo. Mientras que a los ojos de Astari, Laras es solo un trabajador administrativo en almacenes de tabaco y Satria es un oficial de policía en la cabeza del detective.

Satria todavía insistió en solicitar Laras, pero al mismo tiempo la historia de los dos tenía que encallar debido al padre de Laras. Su padre fue atrapado en rojo manchado del negocio del tabaco propiedad de Juragan Brata para apostar. Juragan Brata está dispuesto a perdonar al padre de Lras con la condición de que Laras se casó con él.

Para salvar la vida de sus padres, LachS estaba dispuesto a sacrificar su amor con Satria y recibió el matrimonio forzado. Pero el día de la boda, Fatma, que era la madre de Laras, obligó a Laras a escapar para salvar su futuro.

En su escape de la reunión de Satria, Lras fue atropellado por un auto misterioso hasta que rebotó y se hundió en el lago Situresmi. Después de todo este tiempo, la búsqueda fue detenida y Laras fue declarada muerta. Satria fue destruida, Fatma se disolvió en dolor, mientras que Juragan Brata se sintió en desventaja para quemar la casa Laras para reclamar la vida de ambos padres de Laras, Markum y Fatma.

En un anhelo interminable que despierta a Laras para exigir justicia por su misteriosa muerte y proteger al hombre que ama. Aquí también Laras se reunió con Rojali (Barry Prima) la figura que lo guiaría.

¿Podrán Cinta Laras y Satria sobrevivir contra el destino a pesar de ser obstaculizados por los límites de dos mundos? No se pierda la historia de Laras y Satria a partir del 12 de septiembre de 2025 a las 19.30 en ANTV.