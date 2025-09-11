‘Señor. y la temporada 2 de la Sra. Smith se retrasó en Amazon

«Sr. y Sra. Smith«Los fanáticos tendrán que seguir esperando la temporada 2.

Variedad ha confirmado con fuentes que la segunda temporada de la Video de Amazon Prime La serie se ha retrasado indefinidamente. Mark Eydelshteyn y Sophie Thatcher estaban destinados a protagonizar la temporada 2, asumiendo los papeles principales de Donald Glover y Maya Erskine en la temporada 1. No se habían confirmado otros castings. La primera temporada presentó una impresionante línea de estrellas invitadas, que también se esperaba que fuera el caso de la temporada 2.

La temporada 2 estaba originalmente programada para comenzar la producción en el otoño y había recibido un crédito fiscal de $ 22.4 millones para reubicar los disparos en Los Ángeles.

Los representantes de Amazon declinaron hacer comentarios.

La temporada 1 de la serie terminó en un cliffhanger, dejando el destino del personaje de Glover y Erskine en el limbo. Pero Variedad informó que no se esperaba que Glover ni Erskine aparecieran en la temporada 2, aunque Glover permaneció a bordo como productor ejecutivo y cocreador de la serie.

«El Sr. y la Sra. Smith» fue bien recibido por los críticos y el público tras su lanzamiento en febrero de 2024. La serie recibió 16 nominaciones al Emmy para su primera temporada, incluidas las de la mejor serie dramática, el mejor actor en un drama (Glover) y la mejor actriz en un drama (Erskine). Finalmente recogió dos Emmys, uno para la mejor coordinación de acrobacias para un drama y otro para la mejor actriz invitada en un drama (Michaela Cole).

«El Sr. y la Sra. Smith» es una reinvención de la película de 2005 del mismo nombre que protagonizó a Brad Pitt y Angelina Jolie. Según la descripción de la serie oficial:

«En la primera temporada de ‘Mr. & Mrs. Smith’, dos extraños solitarios aterrizan trabajos trabajando para un misterioso espía

agencia que les ofrece una gloriosa vida de espionaje, riqueza, viajes del mundo y una piedra rojiza de ensueño en

Manhattan. La captura? Nuevas identidades en un matrimonio arreglado como el Sr. y la Sra. John y Jane Smith.

Ahora enganchados, John y Jane navegan una misión de alto riesgo cada semana mientras también enfrentan una nueva relación

hito. Su compleja historia de portada se vuelve aún más complicada cuando atrapan sentimientos reales por

entre sí. ¿Qué es más riesgoso: espionaje o matrimonio?

Glover co-creó «Sr. y Sra. Smith» con Francesca Sloane. Sloane regresará para la temporada 2 en el papel de productor ejecutivo y showrunner con Glover Ejecutive Producting como se mencionó anteriormente. La serie es producida por New Regency y Amazon MGM Studios.

