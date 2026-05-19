‘Señor. y la segunda temporada de Mrs. Smith presenta a Francesca Scorsese

Francesca Scorsese protagonizará la segunda temporada de “Mr. and Mrs. Smith” Variedad ha confirmado.

Scorsese aparecerá junto a los miembros del reparto previamente anunciados Mark Eydelshteyn y Talia Ryder. Los detalles exactos de la trama se mantienen en secreto. También se cree que las estrellas de la temporada 1, Donald Glover y Maya Erskine, aparecerán de alguna manera en la temporada 2.

Scorsese es hija del legendario cineasta Martin Scorsese. Se ha convertido en actriz por derecho propio en los últimos años, protagonizando programas como la serie de HBO/Sky Atlantic «We Are Who We Are», así como películas como «Roommates» y «Christmas Eve in Miller’s Point».

Está representada por WME, LBI Entertainment, 42W y Hansen Jacobsen.

La segunda entrega de “Mr. and Mrs. Smith” se está rodando en Los Ángeles después de que la producción recibiera un crédito fiscal de 22,4 millones de dólares de la Comisión de Cine de California para mudarse. Inicialmente, la temporada estaba programada para filmarse en el otoño de 2025, pero se retrasó indefinidamente.

Anna Ouyang Moench será showrunner y productora ejecutiva de la segunda temporada de la serie. Creada por Donald Glover y la showrunner de la primera temporada Francesca Sloane, “Mr. & Mrs. Smith” está inspirada en la película de 2005 protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie. (En el programa, son dos extraños quienes están emparejados como socios en el espionaje, en lugar de una pareja casada). La serie obtuvo 16 nominaciones al Emmy y ganó dos.

El programa cuenta con la producción ejecutiva de Moench, Glover, Sloane, Yariv Milchan, Michael Schaefer, Stephen Glover, Anthony Katagas, Fam Udeorji y la estrella de la temporada 1, Erskine, quien se embarcó como EP para la temporada 2. Está producido por Amazon MGM Studios y New Regency. Glover también dirigirá varios episodios de la temporada 2.

Deadline informó por primera vez sobre el casting de Scorsese.