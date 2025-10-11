«Señor primer ministro, es usted fantástico», escribe Trump en una foto enmarcada con Modi







«Señor Primer Ministro, es usted fantástico», decía un mensaje firmado por El presidente estadounidense Donald Trump en su fotografía con el primer ministro Narendra Modi, que le fue regalada al primer ministro Modi por el embajador designado de Estados Unidos, Sergio Gor, el sábado.

Se hizo clic en la fotografía durante la rueda de prensa de la Casa Blanca celebrada por ambos líderes después de sus conversaciones celebradas a principios de este año.

«Es un honor estar con el primer ministro Narendra Modi esta noche. ¡Nuestra relación con la India no hará más que fortalecerse en los próximos meses!» Gor publicó en X después de la reunión.

Añadió que su reunión con el Primer Ministro Modi fue «increíble», ya que ambos discutieron sobre comercio, minerales críticos y defensa.

Gor celebró una serie de reuniones el sábado antes de convocar al primer ministro Modi por la noche.

«Me alegra recibir al Sr. Sergio Gor, embajador designado de los EE. UU. en la India. Confío en que su mandato fortalecerá aún más la Asociación Estratégica Global Integral entre la India y los EE. UU.» Primer ministro Modi publicado en X después de la reunión.

Gor y el subsecretario de Gestión y Recursos, Michael J. Rigas, viajarán a la India del 9 al 14 de octubre. Durante su estancia en la India, se reunirán con sus homólogos del gobierno indio para discutir una amplia gama de cuestiones bilaterales.

«Estados Unidos continuará trabajando con la India para fortalecer nuestra asociación estratégica y promover una región del Indo-Pacífico más segura, más fuerte y más próspera», se lee en un comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos en la India.

Más temprano ese mismo día, Gor se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores (EAM), S Jaishankar, y ambos discutieron la relación entre India y Estados Unidos y su importancia global.

Después de la reunión, EAM Jaishankar recurrió a X y publicó: «Encantado de reunirme hoy con el embajador designado Sergio Gor de los EE. UU. en Nueva Delhi. Discutimos la relación entre India y EE. UU. y su importancia global. Le deseamos lo mejor en su nueva responsabilidad».

El embajador designado de Estados Unidos también se reunió con el secretario de Asuntos Exteriores, Vikram Misri.

«Tuvieron un intercambio productivo sobre la Asociación Estratégica Global Integral India-Estados Unidos y sus prioridades compartidas. FS deseó al Embajador designado Gor todo el éxito en su misión», afirmó el portavoz de MEA, Randhir Jaiswal, en una publicación en X.

Gor fue nominado formalmente como embajador de Estados Unidos en la India el 22 de agosto y confirmado por el Senado de Estados Unidos el 7 de octubre.

Su visita se produce en un momento en que las relaciones entre India y Estados Unidos atraviesan una fase compleja, marcada por el aumento de los costos de las visas H1B y la incertidumbre sobre las medidas arancelarias impuestas por la administración de Donald Trump.

Gor, de 38 años, el embajador estadounidense más joven en IndiaEs considerado uno de los colaboradores más cercanos de Trump y anteriormente fue director de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca, encargado de examinar más de 4.000 puestos en la nueva administración Trump.

Gor también actuaría como enviado especial para los asuntos de Asia central y meridional.

