‘Señor. La serie documental de Scorsese establece la fecha de lanzamiento de octubre

Apple TV+ se estrenará su Martin Scorsese Serie documental, «Sr. Scorsese«, El 17 de octubre. El evento documental de cinco partes sobre el legendario cineasta proviene del aclamado director Rebecca Miller (» Ella vino a mí «,» Velocidad personal «).

El equipo del «Sr. Scorsese» recibió acceso exclusivo y sin restricciones a los archivos privados de Scorsese y realizó extensas entrevistas con el cineasta. It is anchored by conversations with Scorsese, his friends, family and creative collaborators including Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks and Rodrigo Prieto, along with his Hijos, esposa Helen Morris y amigos cercanos de la infancia.

«El Sr. Scorsese» examina cómo las coloridas experiencias de vida de Scorsese informaron su visión artística. Comenzando con sus primeras experiencias con las películas de estudiantes de la Universidad de Nueva York hasta la actualidad, el documental explora los temas que han fascinado a Scorsese, incluido el lugar del bien y el mal en la naturaleza fundamental de la humanidad.

«Este proyecto es el sueño de un cineasta, haber tenido ese acceso a las leyendas de la industria, desde el propio Marty hasta sus prolíficos colaboradores, amigos cercanos y familiares», dijo Miller. “I was honored he trusted me to create this documentary, which I believe will resonate with everyone from dedicated Scorsese fans to anyone who has grappled with failure and reached for stars. I’m excited to share a sneak peek of ‘Mr. Scorsese,’ which includes the true version of a mythic (a never-before-told) story about ‘Taxi Driver,’ and how thanks to Marty’s perseverance and dedication to his art, the film retained its integrity and went on to become Una de las películas más significativas de todos los tiempos «.

«El Sr. Scorsese» se originó con los productores ejecutivos Miller y Damon Cardasis en Round Films («Maggie’s Plan», «Saturday Church») y Cindy Tolan («Étoile», «Dandelion»), el antiguo colaborador creativo de Miller. El trío nominado al premio Emmy Cardasis, Tolan y Miller («Arthur Miller: Writer») sirven como productores ejecutivos junto a Rick Yorn, Christopher Donnelly y Julie Yorn. Ron Burkle produce. Robert Fernández y Patrick Walmsley Productos ejecutivos. La serie es presentada por medios expandidos y películas redondas en asociación con LBI Entertainment y Moxie Pictures.

En un nuevo clip de primera vista, Scorsese y sus amigos del cineasta, incluido Steven Spielberg, reflexionan sobre cómo el recorte del «taxista» casi nunca vio la luz del día, y las longitudes extremas que el cineasta estaba dispuesto a proteger lo que continuaría como una de sus películas más icónicas. Míralo a continuación: