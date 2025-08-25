‘Señor. Béisbol ‘recordado en el tributo de los cerveceros emocionales

El Cerveceros de Milwaukee organizó una conmovedora profundamente conmovedora Celebración de la vida para Bob Uecker, uno de los Voces más queridas En la historia del béisbol. El tributo tuvo lugar cuando el equipo se enfrentó al Gigantes de San FranciscoTransformando el estadio en un escenario para el dolor y un testimonio de la alegría.

La emisora ​​ganadora del premio Emmy y su amigo cercano Bob Costas lideró el ceremonia previa al juegoque apareció contenido de video rarodiscursos sinceros e invitados especiales. Mientras los fanáticos se presentaron al estadio temprano, el campo de la familia estadounidense llena de recuerdos y calidez, subrayando el impacto que Uecker tuvo en el alma de Milwaukee.

Bob Costas en la última llamada de Bob Uecker en octubre pasado. «Sabía que estas eran las últimas palabras que hablaría como la voz de los cerveceros». pic.twitter.com/y6tzoymfly – 97.3 El juego (@thegamemke) 24 de agosto de 2025

Para la organización de los cerveceros, el día fue un homenaje y un recordatorio de la omnipresencia de Uecker. Presidente de Operaciones comerciales Rick Schlesinger reconoció que mientras el equipo continuaba llorando, «Su presencia [was felt] todos los días en el estadio y en nuestras vidas «. Los fanáticos recibieron alfileres de solapa conmemorativos replicando su diseño de parche de jersey, e incluso las pelotas de béisbol y las bases estaban adornadas con un logotipo de celebración de Uecker; Sutil pero profundo asiente a su legado duradero.

Un legado forjado en risas, amor y béisbol

La historia de Uecker está entretejido en la tela de Milwaukee. Él Comenzó su carrera Como jugador antes de convertirse en la icónica voz de radio de los Cerveceros en 1971, una posición que ocupó para un asombroso 54 temporadas. Reconocido no solo por su longevidad, el legado de Uecker se definió por su humor y humildad. Johnny Carson famoso él «Sr. Béisbol», un apodo que encapsuló su personalidad tanto dentro como fuera de las ondas.

Su influencia extendido más allá de Milwaukeetambién. Además de su carrera de transmisión, protagonizó la película Liga mayor y la comedia de situación de ABC, el Sr. Belvedere, autor del aclamado libro Catcher in the Wrye hizo apariciones repetidas en The Tonight Show; solidificando su lugar en la cultura pop. En ese día, bajo las luces del estadio, los jugadores y los fanáticos celebraron no solo una emisora, sino un amigo que hizo que el béisbol se sintiera personal.

Momentos que agitaban el alma

El ceremonia previa al juego fue un escaparate repleto de estrellas. Unido por luminarias como Vigilar, Robin Yount, George Brett, Ted Simmons, Christian Yelichy el propio Costas, los tributos fueron sincero y emocional. El hijo de Uecker, Bob Uecker Jr., lanzó el primer lanzamiento ceremonial, mientras que el equipo se puso las camisetas con honores «ueck» en la espalda. Estas camisetas serán subastadas para apoyar las causas cerca del corazón de Uecker; incluyendo el Proyecto Guerrero Heridoel Asociación ALSy el Bob uecker silla para la investigación del cáncer en el Medical College of Wisconsin.

Incluso en el equipo, el Tributo continuó. Costumbre Béisbol y basesCon un logotipo de Uecker de micrófono gráfico, se usaron durante el juego. Favorito de los fanáticos Willy AdamesAhora con los Gigantes, Honrado su antigua casa Con tacos personalizados decorados con la semejanza de Uecker, el apodo y el frase: «¡Levántate, levántate, sal de aquí! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

A pesar de la Peso emocional de la ceremoniaLa vida (y el béisbol) avanzó. Los cerveceros cayó 4-3 a los Gigantes después de que un rally tardío se echó a perder el día. Trevor Megill sopló un segundo salvo directo y Heliot Ramos entregó el éxito ganador del juego en la novena entrada, un resultado que agregó una nota agridulce a un día emocional.

Sin embargo, incluso en la derrota, la resonancia del legado de Uecker llevó el día. El récord del equipo permaneció empatado en lo mejor de béisbol mientras continúan su impulso hacia un título de la Serie Mundial, una campaña que creen que Uecker sin duda habría disfrutado.

Sr. Béisbol, nunca será olvidado ♥ ️ Antes del juego de hoy en Milwaukee, el @Brewers celebrará una ceremonia de celebración de la vida para el hombre que fue la voz de la tripulación de cervecería durante 54 años, el legendario Bob Uecker. pic.twitter.com/tipj9bs2vj – MLB Network (@mlbnetwork) 24 de agosto de 2025

La familia uecker emitió una declaración sincera de gratitud que resonó profundamente con los fanáticos y la comunidad más amplia de Milwaukee.

«A medida que nos reunimos en el estadio, nuestra familia está abrumada por la gratitud», se lee en el comunicado. «Decir que amaba a este equipo, esta ciudad, y este estado sería un eufemismo. Milwaukee era su hogar, y los cerveceros eran una extensión de su familia … gracias por darle la bienvenida a sus vidas …»

Legado que se hace eco más allá de la cabina de transmisión

Uecker vive Más allá de las capas de memoria y los artefactos en exhibición. Su estatua de bronce se encuentra fuera de American Family Field, parte de una colección en honor a las leyendas de los Cerveceros. Su losa y colocación en la fama en el Muro de Honor aseguran que los fanáticos recorden sus contribuciones para generaciones..

Bob Uecker estacionó su Corvette un poco dentro del estadio de béisbol en cada juego que trabajaba. Hoy, su lugar se salva con un Miller Lite, Bobble Head, Brewers Hat, Ball y Bat. pic.twitter.com/ujixcnzjn3 – Stephen Watson (@swatsontv) 24 de agosto de 2025

Su presencia fue hilarante, humilde, humana. Como lo expresó Yelich durante la ceremonia, ya sea «tu primer día en las grandes ligas o si hubieras estado allí durante 10 años, te trató como si fueras su amigo toda su vida. Creo que ese fue uno de sus verdaderos dones». Mucho después de que las luces del estadio se atenúan y las multitudes se dispersen, ese calor permanece.