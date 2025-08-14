Senéad O’Connor biopic en obras de películas de saw saw

Una película biográfica de Sinéad O’Connor está en desarrollo.

Variedad Ha aprendido que se está en proceso una película que contará la historia de la vida temprana y la carrera del icónico músico irlandés, quien murió en 2023 a la edad de 56 años.

Detrás del proyecto está la compañía de producción irlandesa IE: Entertainment, que ejecutiva produjo el aclamado documental de O’Connor «Nada se compara«(Y trabajó con el cantante en el proceso), junto con sus compañeros irlandeses, nueve hijas (» Criaturas de Dios «,» Lady Macbeth «) y Películas de sava de vista («Caballos lentos», «El poder del perro»). Nueve hijas y Sew-Saw Reunite habían colaborado previamente en «Ammonita». Variedad se ha comunicado con la confirmación de las películas para ver la confirmación sin respuesta.

La película, que se entiende que está en proceso desde el doctor «Nothing Compares» de 2022, está dirigida por Josephine Decker («Shirley»), que trabaja a partir de un guión del escritor irlandés Stacey Gregg. La fundadora de nueve hijas, Fodhla Cronin O’Reilly, y el dúo ganador del Oscar de Iain Canning y Emile Sherman («El discurso del rey», «León») a partir de SEW-SAW producirá, al igual que Neil Chordia (Himno urbano), con el peso pesado musical Tim Clark que sirve como productor ejecutivo en el comportamiento de IE: entretenimiento. La película de BBC está financiando el desarrollo de la película.

O’Connor se convirtió en una de las figuras más legendarias de la historia cultural irlandesa y un pionero para mujeres en todo el mundo. A los 23 años, ganó un Grammy por su segundo álbum «I Do Do No Want What I Not Get Get», que pasó seis semanas en el número 1 en la lista de Billboard de los Estados Unidos en 1990 y contenía el éxito sencillo «Nothing Compares 2 U», una de las canciones más vendidas del año. El álbum y el sencillo acumularon múltiples elogios de música global, incluidos un premio Billboard y Brit, mientras que O’Connor se convirtió en la primera mujer en ganar el video del año MTV.

Junto con su música, O’Connor era una activista apasionada, activista y, como lo describió, «Singer de protesta», utilizando su plataforma para denunciar cuestiones como el sexismo en el negocio de la música y la corrupción dentro de la Iglesia Católica. Durante una aparición en 1992 en «Saturday Night Live», rompió una foto del Papa Juan Pablo II, provocando una ola de condena.

La película biográfica, Variedad Oye, explorará los primeros años de vida y comienzos de O’Connor en la industria de la música. Buscará contar la historia de cómo una mujer joven de Dublín se enfrentó al mundo, examinando cómo su fama global pudo haber sido construida sobre su talento, pero su nombre se convirtió en sinónimo de sus esfuerzos para llamar la atención sobre los crímenes cometidos por la Iglesia Católica y el estado irlandés.

Los créditos completos para la película biográfica incluyen a Decker como director, Gregg como escritor y O’Reilly, Chordia, Canning y Sherman como productores. El proyecto es una película de savia, nueve hijas e IE: producción de entretenimiento. IE: El cofundador de Entertainment, Clark, se ejecutará a los productos ejecutivos, junto con el director gerente conjunto de See-Saw Film Simon Gillis y el ejecutivo de la comisión de cine de la BBC Kristin Irving.