Señalado como causante de inundaciones en el norte de Sumatra, el Ministro de Medio Ambiente detiene las actividades de la empresa en la cuenca de Batang Toru

Jacarta – Ministro de Medio Ambiente (LH), Hanif Faisol Nurofiq solicitar la suspensión temporal de las actividades de las empresas que operan en Distrito de flujo del río (EL) Batang Toru, Sumatra del Norteel impacto del desastre inundación y deslizamientos de tierra que se produjeron en decenas de puntos a lo largo de las cuencas fluviales (DAS) en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

Hanif enfatizó la suspensión temporal de las actividades de las empresas en la cuenca para realizar auditorías y revisar todos los acuerdos ambientales vigentes en la cuenca de Batang Tor, incluidas las empresas de aceite de palma, minería y generación de energía.

«A partir del 6 de diciembre de 2025, todas las empresas en los tramos superiores de la cuenca de Batang Toru deberán detener sus operaciones y someterse a auditorías ambientales. Hemos convocado a las tres empresas para una inspección oficial el 8 de diciembre de 2025 en Yakarta. Las cuencas de Batang Toru y Garoga son áreas estratégicas con funciones ecológicas y sociales que no deben verse comprometidas», dijo el ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol, en su declaración citada el sábado 6 de diciembre de 2025.

Ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq en Batang Toru, Sumatra del Norte

Hanif anunció el cese de las actividades de la empresa después de inspeccionar directamente las zonas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra en el norte de Sumatra, el viernes 5 de diciembre de 2025, tras las lluvias extremas provocadas por el ciclón tropical Koto-Senyar. Donde la intensidad de las lluvias diarias, que alcanza los 310,8 mm, provoca inundaciones y deslizamientos de tierra en decenas de puntos a lo largo de las cuencas fluviales (DAS) en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

En esta serie de revisiones, el Ministro Hanif llevó a cabo la supervisión directa de varias empresas, incluidas PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) y PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE), el desarrollador de energía hidroeléctrica de Batang Toru, que opera en el área del ecosistema de la cuenca hidrográfica de Batang Toru (DAS).

Este monitoreo se lleva a cabo para ver en qué medida las actividades de desarrollo y el uso del espacio contribuyen a la presión ambiental en la cuenca aguas arriba. Las inspecciones de campo se llevaron a cabo después de que el monitoreo aéreo proporcionara fuertes indicios de cambios en el paisaje que afectaban el flujo de agua en el área.

El ministro Hanif explicó que se ha demostrado que varias actividades a gran escala ejercen una presión adicional sobre la cuenca de Batang Toru, especialmente en situaciones de precipitaciones extremas.

«A partir de las inspecciones aéreas, identificamos al menos tres fuentes principales que exacerban las inundaciones: las actividades de plantaciones forestales industriales, el desarrollo hidroeléctrico masivo y las actividades de extracción de oro en la cuenca de Batang Toru. Todo esto contribuye significativamente a la presión ambiental», dijo el Ministro Hanif.