Senador de Papúa Occidental distribuye ayuda a refugiados de Bintuni

Jacarta – Presidente del Comité III DPD RIFilep Wamafma presentado ayuda alimento para refugiados de Moskona, Teluk Bintuni Regency.

Ahora, muchos civiles en el norte de Moskona y el extremo norte de Moskona, en la regencia de Teluk Bintuni, viven desplazados.

«Como miembro del DPD RI, me siento llamado a cuidar de los demás, especialmente en la luna. Natal. «Compartir es una implementación de los valores de vida que tenemos como humanos», dijo Filep el martes 23 de diciembre de 2025.

Como senador Papúa OccidentalFilep, junto con el presidente de la Fundación de Educación Superior Manokwari, colaboraron para brindar asistencia compasiva a la gente de Moskona que fueron víctimas del conflicto en la zona.

Por ello, espera que la ayuda distribuida pueda ser útil para los refugiados de Moscú, además de ayudar a aliviar su carga mientras se encuentran en los campos de refugiados.

«Esperamos que esta asistencia pueda ayudar a la comunidad de refugiados de Moskona. Esperamos que puedan regresar inmediatamente a sus respectivas áreas, que los niños puedan regresar a la escuela y que todas las actividades comunitarias puedan continuar con normalidad», dijo.

Aparte de eso, Filep espera que el Gobierno de Regencia de Teluk Bintuni y el Gobierno Provincial de Papúa Occidental puedan prestar seria atención a la condición del pueblo Moskona afectado por el conflicto.

La ayuda distribuida consistió en 500 paquetes de alimentos básicos, alimentos nutritivos para niños y mujeres embarazadas, material de oficina y ropa.

Mientras tanto, el miembro de la Cámara de Representantes para la Autonomía Especial (Otsus) de Papúa Occidental, Agustinus Orosomna, espera que esta asistencia genere preocupación en varias partes, especialmente en el Gobierno de Regencia de Teluk Bintuni y el Gobierno Provincial de Papúa Occidental.

«Esperamos que esta ayuda pueda ser un detonante para que otras partes, especialmente el gobierno regional, presten atención y ayuden conjuntamente al pueblo de Moskona», concluyó.