Senador de cuidado de alimentos en South Sulawesi, DPD RI guardia la implementación de Asta Cita Prabowo

Apoyo, Viva – Vicepresidente DPD RI Tamsil Linrung inauguró el desarrollo del programa Senador Cuidando la resiliencia Alimento En la aldea de Manggalung, distrito de Madalle, Regencia Pangkajene e Islas (Pangkep), South Sulawesi, sábado 27 de septiembre de 2025.

Esta actividad también tuvo lugar simultáneamente en otras tres provincias, a saber, Bengkulu, East Nusa Tenggara (NTT) y Central Papua, para coincidir con la conmemoración del 21 aniversario del DPD RI.

«Alhamdulillah, hoy estamos en un impulso importante, un evento en el que Dios quiera se registrará en la historia de la soberanía de la nación, a saber, nuestros esfuerzos para realizar la agenda estratégica de la nación, la soberanía alimentaria», dijo Tamsil en sus comentarios.

Al evento fue atendido por el ministro Agricultura Andi Amran Sulaiman, gobernador del sur de Sulawesi Andi Sudirman Sulaiman, varios miembros de DPD RI, elementos de Sulawesi Forkopimda, así como representantes de diversas asociaciones agrícolas como HKTI, Apkasi y Kadin.

Tamsil afirmó que la comida es la base de la civilización que determina la soberanía de un país. «No hay un país fuerte sin independencia de la comida», dijo.

Destacó que el mundo se enfrentaba a una crisis alimentaria global debido a la pandemia, el conflicto geopolítico, el cambio climático, el suministro de la interrupción del suministro.

«Todo esto coloca la comida como el tema central del siglo XXI», dijo.

Según él, la gran visión del presidente Prabowo Subianto a través de Asta Cita colocó la soberanía alimentaria como una prioridad para el desarrollo nacional. Por esta razón, el DPD RI junto con el Ministerio de Agricultura colaboraron a través de un programa de plantación de maíz de 5,000 hectáreas en cuatro provincias piloto: South Sulawesi, Bengkulu, NTT y Central Papua.

El maíz fue elegido como el principal producto en este programa porque tiene un gran potencial para fomentar la independencia de los alimentos al tiempo que fortalece la competitividad agrícola indonesia. Además de ser un alimento, el maíz también es una materia prima importante en la industria de los alimentos animales y el sector agrícola posterior.

«Este programa no se detiene solo en las ceremonias, sino que será escoltado a la cosecha y su absorción por Bulog. Hoy no solo plantamos semillas de maíz, sino que también plantamos las semillas de unión y soberanía de la nación. Desde Pangkep, Kupang, Bengkulu, a Mimika, nos dejamos unir la determinación de que Indonesia puede estar en sus propios pies», dijo Tamsil.

Los datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS) en 2024 señalaron que la producción de arroz en South Sulawesi alcanzó 4,82 millones de toneladas de molienda de arroz seco o equivalente a 2.76 millones de toneladas de arroz. Mientras tanto, la producción de maíz en la provincia se registró en 1.13 millones de toneladas con un área de cosecha de 191.01 mil hectáreas.

La presencia del Ministro de Agricultura en este evento dio su propio significado porque se convirtió en un símbolo del apoyo del gobierno central para el papel de la región en el fortalecimiento del sector agrícola. Además de entregar las semillas al Grupo de Agricultores, el Ministro de Agricultura junto con Tamsil Linrung también plantó simbólicos con agricultores Pangkep como una forma de cooperación mutua para realizar la seguridad alimentaria nacional.

Tamsil expresó especial agradecimiento al Ministro de Agricultura y Amran Amran Sulaiman, quien estaba presente directamente en la actividad. «La presencia del Ministro de Agricultura dio más significado que solo una ceremonia. Estuvo presente como una representación del despertar de la agricultura del país y el símbolo de colaboración entre las instituciones estatales en la construcción de la soberanía alimentaria de Indonesia», dijo.

Consideró que desde la inauguración del presidente Prabowo, el Ministro de Agricultura mostró una gran dedicación en la traducción de la visión del presidente en el sector agrícola. «La importación se detiene porque la producción doméstica está cada vez más calificada. La producción de arroz alcanza el récord más alto a lo largo de la historia. Indonesia alcanza la autosuficiencia del arroz. La tecnología agrícola moderna se adopta cada vez más», dijo Tamsil optimísticamente.

El Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman apreció enormemente el programa Senador de Atención de Seguridad Alimentaria iniciado por el DPD RI. Esto está en línea con el compromiso del Presidente de la República de Indonesia en el que el gobierno es concreto que prepara un gran plan de inversión en el sector agrícola por valor de Rp40 billones a RP100 billones. El gobierno también ha realizado un presupuesto de Rp9.9 billones a RP10 billones para apoyar varios programas estratégicos, incluido el fortalecimiento del sector agrícola nacional.

Además, se distribuirá hasta 1,3 millones de toneladas de arroz de las reservas de arroz del gobierno (CBP) a través del SPHP (Programa de estabilización de precios de suministros y alimentos) de julio a diciembre de 2025.

«Nos aseguramos de que la oferta permanezca estable, mantenida el precio y los alimentos estén disponibles para todas las personas indonesias. El resultado agrícola de este año es el más grande de la historia, de modo que el gobierno llevará a cabo operaciones de mercado masivas y sostenibles y moviliza a Bulog para garantizar que la distribución de alimentos se extienda todos los días en toda Indonesia», dijo Amran.