VIVA – Gobierno Colombia El lunes 22 de diciembre de 2025 emitió un decreto anunciando que el país entraría en estado de emergencia economía Y social durante 30 días, informaron medios locales.

La medida tiene como objetivo abordar la difícil situación que enfrenta actualmente Colombia y tomar las medidas necesarias para evitar que la crisis empeore, según los informes.

Reportado XinhuaEl análisis de los medios muestra que la causa inmediata de la declaración de emergencia fue el rechazo del proyecto de ley de reforma tributaria (RUU) del gobierno por parte del Congreso el 9 de diciembre, lo que dejó al presupuesto nacional de Colombia para 2026 enfrentando un déficit fiscal de alrededor de 16 billones de pesos colombianos (100 pesos colombianos = IDR 442).

El decreto establece que, tras la declaración del estado de emergencia, el gobierno puede emitir una serie de decretos jurídicamente vinculantes para abordar la crisis y evitar que se propague.

El gobierno también puede imponer temporalmente nuevos impuestos o cambiar los impuestos actuales.

El ministro de Finanzas, Germán Ávila, dijo que el déficit amenazaba las funciones básicas del gobierno y no dejaba al gobierno más opción que declarar una emergencia económica.

Presidente Gustavo Petro dijo a principios de este mes que mientras su gobierno esté en el poder, «no permitiremos que los pobres asuman» el déficit.

Al declarar una emergencia económica, el gobierno ejercerá su derecho extraordinario y temporal de imponer impuestos que alivien la crisis por decreto.

Apunta a los ricos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó el lunes que la declaración del estado de emergencia fue firmada por todos los ministros y aseguró que «el peso de la medida recae sobre aquellos con mayor capacidad económica», es decir, los ricos.

El anuncio alarmó a las asociaciones empresariales que se han opuesto sistemáticamente a las reformas de izquierda del Petro y que probablemente se espera que cubran el déficit presupuestario.

Según Bruce MacMaster, presidente del lobby corporativo ANDI, el gobierno no tiene justificación para declarar una emergencia económica.

Además, dijo MacMaster, la declaración probablemente sería declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra sobre cualquier declaración de emergencia.

En una respuesta publicada en la plataforma de redes sociales X, Petro rechazó las objeciones de la asociación empresarial. «Ahora se están preparando y apresurándose a defender a los superricos de los impuestos. Pero están huyendo, lejos de aquí, para aumentar los salarios de los trabajadores».