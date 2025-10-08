Sena Symbol Fil: SC arregla el 12 de noviembre para la audiencia final sobre la súplica de la facción de Thackeray







El Tribunal Supremo El miércoles, el 12 de noviembre se fijó el 12 de noviembre por escuchar una declaración de la facción liderada por Uddhav Thackeray del Shiv Sena contra la decisión del orador de la Asamblea de Maharashtra de asignar el símbolo del partido ‘Bow and Arrow` a la facción liderada por Eknath Shinde, informó la agencia de noticias PTI.

Un banco de jueces Surya Kant y Joymalya Bagchi dijo que la audiencia sobre la declaración comenzará el 12 de noviembre y si surge la necesidad, continuaría el 13 de noviembre, informó PTI.

El abogado principal Kapil Sibal, que aparece para Shiv Sena-Ubt, dijo que es probable que las elecciones locales del cuerpo se celebren en enero del próximo año y, por lo tanto, hay una sensación de urgencia en el asunto, informó PTI.

Dijo que el tribunal puede escuchar el asunto finalmente ante el encuestas de carrocería local.

«Escucharemos a todas las partes el 12 de noviembre, y si surge la necesidad, podemos continuar la audiencia el 13 de noviembre», dijo el banco, informó PTI.

Los defensores superiores Mukul Rohatgi y Neeraj Kissan Kaul aparecieron para la facción Shinde, informó PTI.

El 14 de julio, el tribunal superior solucionó el asunto para la audiencia final, diciendo que el problema había estado pendiente durante mucho tiempo y no se puede permitir que la incertidumbre continúe.

La facción UDDHAV dijo anteriormente que la decisión del orador de entregar el símbolo del partido a la facción opuesta en 2023 basada en la mayoría legislativa era contraria a un veredicto de banco de la Constitución del tribunal superior.

El 7 de mayo, el tribunal superior preguntó el Uddhav Thackeray-El facción liderada para concentrarse en las encuestas del cuerpo local después de que el partido solicitó una audiencia urgente sobre su súplica contra la decisión del orador, informó PTI.

En enero de 2024, el presidente Rahul Narwekar rechazó la súplica de Shiv Sena Ubt de descalificar 16 MLA del campo gobernante, incluido Shinde.

Desafiando las órdenes aprobadas por el Presidente en el Tribunal de Apex, la facción liderada por Uddhav Thackeray afirmó que eran «evidentemente ilegales e perversas» y, en lugar de castigar el acto de deserción, recompensaron a los desertores al sostener que comprendían el verdadero partido político.

El orador, afirmó la declaración, cometió un error al sostener que los legisladores mayoritarios del Shiv Sena representó la voluntad del Shiv Sena.

En su fallo sobre las peticiones de descalificación, el orador no descalificó ningún MLA que perteneciera a los campamentos rivales.

El fallo del orador consolidó aún más la posición de Shinde como el entonces Ministro principal, 18 meses después de que dirigió una rebelión contra Thackeray, y se sumó a su peso político en la coalición gobernante, que también comprendió el BJP y el NCP (Ajit Pawar Group) antes de las encuestas de 2024 Lok Sabha y los elecciones de la Asamblea Maharashtra.

En las elecciones de 2024 Lok Sabha, la facción Shinde ganó siete escaños. En el Encuestas de MaharashtraLa fiesta ganó 57 escaños, el BJP ganó 132 asientos, mientras que el NCP liderado por Ajit Pawar se llevó 41 asientos.

En diciembre de 2024, Devendra Fadnavis regresó como el Ministro Principal de Maharashtra con Shinde y Pawar como ministros adjuntos.

(Con entradas de PTI)





Fuente