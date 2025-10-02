Tokio Tiffcom Market está intensificando su perfil internacional para 2025 con nuevas iniciativas que incluyen un seminario de coproducción dirigido por el autor tailandés Pen-Ek RatanaruangUn programa de seminario ampliado y el lanzamiento de un pabellón de película de China que muestra 180 películas recientes.

Ratanarung, cuyo «Muerte de cocina» Juega en la competencia del Festival Internacional de Cine de Tokio Después de surgir por primera vez en el mercado de financiamiento Gap de Tiffcom, encabezará el seminario de coproducción internacional. La sesión incluirá un estudio de caso de la película y un panel con los productores Soros Sukhum y Stefano Centini («Morte Cucina»), Shanty Harmayn («Garuda: Dare to Dream»), Cristian Imanuell («Jumbo»), Nini Yusof («EJen Ali la película 2») y el periodista de la industria Tadashi Sudo, con el productor de la industria y el productor de la industria y el satrámao de la industria LA TEE TEE TEE TEE TEE SERVIENT moderador.

También nuevo este año, la Corporación de Co-productores de China Film organizará un pabellón con cerca de 70 instituciones chinas. Junto con las proyecciones, el Pabellón presentará las publicaciones «Blue Book of China Film 2025» y «Blue Book of China TV Series 2025», que analizan las tendencias de producción y destacan los mejores trabajos seleccionados por académicos y audiencias en línea.

La lista del seminario, que se ejecuta en el mercado de tres días, abordará la expansión global de la IP y la animación japonesa, las estrategias internacionales de remake e intercambios de productores regionales. El productor ejecutivo de Netflix «One Piece», Tetsu Fujimura, entregará una nota clave sobre la adaptación de propiedades japonesas para la pantalla global, mientras que otras sesiones destacarán las tendencias en el contenido de televisión japonés, las nuevas colaboraciones entre Japón y Corea, y los foros de lanzamiento organizados con socios como Kofic y la Agencia Japonesa para los Asuntos Culturales.

Tiffcom 2025 se ejecuta del 29 al 31 de octubre en Hamamatsucho-Kan en el centro de Tokio.