Semillas futuras de bádminton indonesia nacidos en kudus

VIVA – Serie de audición general PB Djarum 2025 celebrado en Gor Djarum Jati, Kudus, Central Java comenzó a ingresar a la etapa del torneo el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Leer también: La figura de Menpora es ideal a los ojos de Tontowi/Liliyana



De los 1.729 participantes que participaron en el proceso de selección, los 383 jóvenes atletas restantes que lucharon por movilizar todas las mejores habilidades para avanzar a la siguiente ronda.

No pocas de estas caras han probado los rigores de la competencia para ganar súper boletos en la audición general de PB Djarum en años anteriores.

Leer también: Esfuerzos para mantener la gloria del bádminton indonesio nuevamente en poder de Kudus



Uno de ellos es Jisrel Elfiano Lumoindong, miembro de Putra U-11. El talento de Manado, North Sulawesi, asistió por primera vez a la audición general de PB Djarum en 2022 cuando tenía 7 años.

En ese momento, pudo avanzar al primer día de la etapa del torneo. Ese éxito lo hizo aún más desafiado a pelear nuevamente en las audiciones generales de PB Djarum 2023 y 2025.

Leer también: PBSI Jaksel 2025 PBSI Kejurkot se convirtió en el nacimiento de las estrellas jóvenes de bádminton



Además, el éxito de su hermano, Aurellia Florenza Lumoindong, que ya se había unido a PB Djarum de 2023, inspiró cada vez más a Jisrel.

«En 2024, deliberadamente no participé en la audición general de PB Djarum porque quería concentrarme en el entrenamiento para mejorar mi capacidad. Este año volví a ver en Kudus y optimista, fue más allá de antes y gané un súper boleto. Quiero seguir en los pasos de mi hermano que ha logrado convertirse en atletas de PB Djarum con muchos logros», dijo el 10 pasos de mi hermano.

La lucha incansable también fue demostrada por los participantes de KU 12 Potri, Natthania Alaika Djamal. En la audición general del año pasado, ganó un súper boleto y avanzó a la etapa de cuarentena.

Desafortunadamente, no pudo unirse a PB Djarum porque era menos óptimo mientras se sometía a entrenamiento en el dormitorio PB Djarum. Este año, está decidido a convertirse en una gran familia de clubes de bádminton con sede en Kudus.

«Mi determinación de convertirme en un atleta de bádminton se volvió más unánime después de pasar con éxito a la etapa de cuarentena de la audición general de PB Djarum 2024. Sin embargo, en ese momento porque la condición del cuerpo era menos en forma, no podría continuar con una preparación de manera óptima. Este año, tenía más confianza para darme cuenta del sueño de convertirme en un atleteo de PB Djarum, porque había hecho una preparación más cuidadosa y mantenía las condiciones de salud y mantenía las condiciones de salud.

Curiosamente, ATTHA, el apodo del atleta de PB Anugerah Denpasar, luchó con los resultados de su propio sudor para volver a poner el pie en Kudus.

Además de la preparación técnica y mental, Atha recolectó el «capital» de los resultados que ganó varios torneos en 2024. Entre ellos se encontraba el primer ganador del Bádminton Bali Kejurprov, segundo lugar en el alcalde de la Copa Denpasar, primer lugar en el Abierto de Anugerah Lmats Open 2024.

«El fracaso del año pasado me hizo más activo en la capacitación de lunes a sábado, tres horas todos los días con PB Anugerah, más mi propio ejercicio físico. También participé en muchos torneos para continuar mediante mis habilidades. Además de eso, los premios que recibí durante el torneo siempre se salvaron para poder regresar a Kudus este año y darme cuenta del sueño de convertirse en atletas de PB Djarum, dijo en Attha de Badmint.

La calidad se mejora y se distribuye uniformemente

El titular del título de campeonato mundial de solteros masculinos de 2001, Hendrawan, quien ahora se une oficialmente como asesora técnica de Singles Men’s & Women’s PB Djarum, dijo que las audiciones generales son muy importantes para mantener la regeneración de futuros atletas. Según él, los tres grupos de edad atacados en la audición, a saber, U-11, KU 11 y Ku 12 se sintieron apropiados para ser fomentados desde el principio.

«En general, veo que los talentos en la audición general de PB Djarum 2025 se distribuyen casi uniformemente. Debe enfatizarse que los talentos elegidos no significan que más tarde definitivamente se convertirá en un campeón. Ciertamente tratamos de dar lo mejor para que sus talentos continúen desarrollándose, pero por supuesto, muchos factores que los afectan pueden ser exitosos o no en el futuro», dijo Hendrawan.

Mientras que con respecto a los criterios establecidos por Hendrawan, según él, la técnica básica y el poder de lucha se convirtieron en la referencia principal, para más tarde ‘pulido’ cuando se unió oficialmente al PB Djarum Club.

«En esta audición general, los criterios que estamos buscando ciertamente tienen una capacidad básica bastante completa de técnicas básicas para jugar, el juego de pies y el espíritu de lucha. Luego, en la etapa de cuarentena podemos ver la salud, el carácter y la mentalidad de los jugadores más claramente físicos, ya sea que estén listos para ser forjados para ser un atleta», agregó.

Mientras tanto, el doble medallista mixto de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 que también se desempeñó como asesores técnicos de PB Djarum, Liliyana Natsir y Tontowi Ahmad Volver para monitorear los talentos de los participantes de la Audición General de PB Djarum. Consideran que cada año, para jugador de bádminton Usted mismo originario de varias regiones en Indonesia siempre experimenta aumentos de calidad.

«La audición general de este año veo mejor en calidad. Pero no solo la calidad que vemos, la competencia mental, el poder de lucha y otros sectores a los que también prestamos atención», dijo Liliyana.

«También veo este año la calidad es mejor. Hay algunos atletas que veo bien técnicamente y muy entusiasmado, con suerte puede ser consistente e entrar en cuarentena. Esperemos que esta audición pueda dar a luz a semillas superiores y convertirse en un desencadenante para los niños para que puedan estar más motivados y entusiastas sobre convertirse en atletas profesionales de Badminton», agregó Tontowi.

Con respecto a los participantes que habían asistido a la audición general de PB Djarum más de una vez, Liliyana Natsir agradeció su incansable lucha por unirse a PB Djarum. La leyenda del bádminton, que oficialmente colgaba una raqueta el 27 de enero de 2019, esperaba que a través de esta audición más y más atletas de cada sector y grupo de edad, para que los logros de bádminton de Indonesia fueran más brillantes.