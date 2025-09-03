Semicon India 2025: Líderes de la industria elogia el impulso de semiconductores de la India







Después Maneras de PMEl fuerte mensaje sobre el enfoque de la India hacia la industria de semiconductores en el evento Semicon 2025 India, los líderes de la industria y los expertos académicos también han dicho que el viaje de semiconductores de la India ha entrado en una etapa crucial. Mientras señala el impulso del gobierno y las crecientes colaboraciones que se espera que dan forma al papel del país en el mercado mundial de chips, los líderes de la industria también indican un enfoque positivo.

Mientras hablaba con los medios de comunicación en el Semicon India 2025, Anku Jain, director gerente de MediaTek India, dijo: «El viaje de la India fue largo para los semiconductores. Pero el anuncio de hoy es uno de los resultados que provienen de los últimos años. La industria de los semiconductores ha captado el momento en los últimos años. Pero es un viaje multi-década múltiple». «

Jain explicó que «mientras MediaTek opera como una empresa de fábrica, el crecimiento de un ecosistema de semiconductores en la India apoyaría la tracción local». Si el ecosistema de semiconductores se desarrolla en la India, es beneficioso para nosotros porque podemos tener más tracción localmente «, informó ANI.

El Director Gerente de MediaTek India también señaló la fuerza de diseño de la India, señalando: «Casi el 20 por ciento del talento global es de la India, lo cual es muy increíble».

Además agregó: «El Primer ministro La estrategia se basó en tres pilares: seguridad, fabricación local para reducir las importaciones y la creación de empleo «.

Con la industria global de semiconductores proyectados para alcanzar en algún lugar de alrededor de 1 billón de dólares para 2030, Jain dijo: «La cuota de mercado de la India se expandirá, trayendo lo que llamó un ‘efecto de bola de nieve’ en la creación de empleo como fabricación, unidades de embalaje y nuevas empresas de diseño crecen».

Además de Jain, otro líder de la industria, Kyle Squires, que funciona como decano en las escuelas de ingeniería de IRA A Fulton, la Universidad Estatal de Arizona, dijo: «India tuvo una fuerza de larga data en el diseño de chips, y ahora se mudará a la fabricación aumentará la resistencia de las cadenas de suministro».

Además notó que «asu» programas Ya involucra a más de 33,000 estudiantes en microelectrónica y semiconductores, con asociaciones que abarcan actores de la industria como Intel, Materiales aplicados y NXP «.

Agregó: «ASU también quiere trabajar estrechamente con socios en la India. Se tratará de avanzar en sus objetivos, asegurarse de que satisfagamos necesidades de la fuerza laboral que satisfaga sus objetivos de crecimiento y busque nuevas oportunidades para colaborar».

Además, David Wahls, Director Ejecutivo de Desarrollo, IRA A Fulton Schools of Engineering, mientras elogió el enfoque coordinado de la India, afirmó que «el ecosistema en la India está desarrollando rápidamente». Es muy impresionante el trabajo que el gobierno bajo la dirección del primer ministro Modi y el secretario Krishnan y el programa ISM están haciendo «, dijo WAHLS.

