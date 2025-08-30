Semestre I-2025, MSIG Life pagó reclamos de salud y murió RP. 480 mil millones

Yakarta, Viva – MSIG La vida notada Epanjang enero-junio de 2025 o el semestre I-2025, ha pagado afirmar salud y muerte total por valor total de Rp480 mil millones. De estos, las reclamaciones de salud alcanzaron RP385 mil millones, un 57 por ciento más en comparación con el mismo período del año pasado.

Leer también: La tarifa médica se disparó, Syariah prudencial no entró en pánico



Jefe de clientes y marketing Msig Life Lukman Auliadi dijo que este aumento se desencadenó principalmente por una enfermedad crítica. El cáncer registró un aumento en el valor de la reclamación en un 22 por ciento en comparación con 2024, mientras que los ataques cardíacos aumentaron casi un 68 por ciento. Esta tendencia muestra que el riesgo de una enfermedad crítica es cada vez más evidente y es ampliamente experimentada por el grupo de edad productivo de 30 a 45 años.

«Estos datos confirman que los riesgos graves para la salud pueden surgir en cualquier momento, incluso en la edad productiva, cuando alguien todavía está trabajando activamente y construyendo una familia. Con protección. seguroLa familia todavía tiene un fuerte agarre financiero, por lo que pueden continuar viviendo sin tener que soportar la carga mayor «, dijo a Lukman a partir de su declaración, el sábado 30 de agosto de 2025.

Leer también: Los agentes juegan un papel importante en el impulso de la alfabetización de seguros, Sun Life Indonesia ama la prueba



Explicó, respondiendo la creciente necesidad de protección de enfermedades críticas, MSIG Life tiene una sonrisa de producto ultimo de atención (seguro), la primera innovación en Indonesia que proporciona beneficios exactos en cualquier situación, tanto cuando se diagnostica con enfermedades críticas o si murió.

Además, los clientes también obtendrán un dinero adicional del 100 por ciento de cobertura cuando se mantengan saludables hasta los 60 o 75 años, para que los beneficios totales recibidos puedan alcanzar el 190 por ciento.

Leer también: La interfaz de usuario analiza la forma de instituciones de seguros para ex alumnos, mira el esquema



«Seguro está diseñado para ayudar a las familias a lidiar con la incertidumbre con soluciones de protección simples pero integrales», agregó.



[dok. Humas PT MSIG Life Insurance Tbk] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Por el lado del servicio, MSIG Life presenta la aplicación VEGA por MSIG Life para facilitar que los clientes accedan a la política y envíen reclamos de manera rápida y transparente. Además, MSIG Life también ejecuta el programa Wellness MyFit+, que alienta a las personas a implementar un estilo de vida saludable y activo como un esfuerzo para prevenir el riesgo de riesgo.

La fortaleza de la compañía para mantener compromisos de protección a largo plazo se refleja en el nivel de capital basado en el riesgo de MSIG Life (RBC) que alcanzó el 1,639.57 por ciento a partir de julio de 2025, superando con creces las disposiciones mínimas de OJK del 120 por ciento.

«Con una base financiera saludable, productos de protección relevantes y la experiencia de cuatro décadas en ayudar a la comunidad, MSIG Life se compromete a continuar siendo un socio de confianza que siempre está presente, apoya a las familias indonesias a dar un paso con confianza y ayudarlos a vivir vidas más significativas», concluyó Lukman.