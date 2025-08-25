Semestre de ventas de autos globales I 2025, ¿Qué orden en Indonesia?

Yakarta, Viva – Venta móvil Global en enero a junio de 2025 muestra una tendencia de crecimiento moderada. Factores como la inflación, las altas tasas de interés y los cambios en las preferencias del consumidor también afectan la dinámica del mercado.

Desde la búsqueda de Viva Automotive el lunes 25 de agosto de 2025, China sigue siendo el líder del mercado automotriz mundial con un volumen que alcanza decenas de millones de unidades en los primeros seis meses. Este dominio se fortalece aún más por un aumento en la demanda de vehículos eléctricos nacionales.

En los Estados Unidos, las ventas de automóviles nuevos son relativamente estables con logros de alrededor de 8 millones de unidades en la primera mitad. Aunque la inflación sigue siendo alta, el mercado estadounidense sigue siendo duro con una proyección de crecimiento delgada.

Japón muestra signos de recuperación después de ser interrumpido de problemas regulatorios y problemas de producción. En la primera mitad de 2025, se estimó que sus ventas totales tocaron más de 2 millones de unidades.

El mercado europeo experimentó una pequeña disminución en el registro de automóviles nuevos, alrededor de -2% en enero. Sin embargo, la adopción de vehículos eléctricos continúa aumentando para penetrar la porción del 16-17% del mercado total.

India continúa fortaleciéndose como uno de los mercados automotrices más grandes del mundo. En la primera mitad de 2025, volumen venta de vehículos Son cerca de 3 millones de unidades, respaldados por un sólido crecimiento económico.

Indonesia registró la distribución de automóviles nuevos (mayoristas) de 374,740 unidades en los primeros seis meses de 2025. Mientras que las ventas a los consumidores finales (minoristas) alcanzaron 390,467 unidades, casi un 10% en comparación con el mismo período del año pasado.

En comparación a nivel mundial, las cifras de ventas de Indonesia son mucho más bajas que China, Estados Unidos, Japón e India. La disminución fue influenciada por uno de ellos al debilitar el poder adquisitivo de los consumidores.

Cifras de ventas de automóviles para el período de enero-junio de 2025

China: ± 13 millones de unidades

Estados Unidos: ± 8 millones de unidades

India: ± 3 millones de unidades

Japón: ± 2.3 millones de unidades

Alemania y Europa occidental: ± 1.5-2 millones de unidades

Brasil: ± 1 millón de unidades

Indonesia: 390 mil unidades

Tailandia: ± 350 mil unidades

Malasia: ± 350 mil unidades

Vietnam y Filipinas: cada una de ± 200-250 mil unidades cada una.