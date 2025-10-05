Semen Padang Pecat Eduardo Almeida, Bernardo Tavares es un sustituto?

Padang, Viva – Paciencia de la gestión Semen Padang FC Finalmente se agota. El club apodado Kabau Sirah despidió oficialmente a un entrenador portugués, Eduardo AlmeidaDespués de que el equipo nuevamente se tragó la derrota de Persita Tangerang en una continuación Súper liga 2025/2026.

En el cuarto partido de aplazamiento celebrado en el Indomilk Arena Stadium, Tangerang, el sábado (4/10/2025), el semen Padang derrotó 0-2 de Persita. Estos resultados extienden sus tendencias negativas a cuatro derrotas consecutivas, mientras que el equipo se desplomó en la parte inferior de la clasificación con cuatro puntos de ocho partidos.

OTROS ROSIADE Anunciar el despido

La noticia del despido de Almeida fue entregada directamente por el asesor de Semen Padang, Andre Rosiade, a través de sus redes sociales personales. En su carga, Andre escribió breve pero firmemente:

«Almeida fuera».

La declaración de repente recibió un amplio apoyo de los partidarios de Semen Padang, que durante mucho tiempo había exigido cambios en el asiento del entrenador.

Cuatro derrotas sucesivas se convirtieron en desencadenantes

Semen Padang no ha podido mostrar un rendimiento constante desde el comienzo de la temporada. Antes de perder a Persita, Kabau Sirah ya había sido humillada por Persebaya Surabaya, Bali United y Psbs Biak.

Los malos resultados hicieron que la posición de Almeida fuera más acorrutada. En las últimas semanas, el hashtag #almeidaout también está lleno de seguidores entre los seguidores que están decepcionados con el juego del equipo.

Ahora, la posición de Semen Padang ocupa el puesto 18 en la clasificación de Super League 2025/2026, o cuidador, con solo cuatro puntos de una victoria, un empate y seis derrotas.

Bernardo Tavares Llamado a ser un sustituto

Como despido de Almeida, surgieron rumores de que Bernardo Tavares se convirtió en un fuerte candidato para el nuevo entrenador de Semen Padang. Tavares, quien también vino de Portugal, anteriormente entrenó con éxito a PSM Makassar y trajo al club para ganar el título de la Liga 1 2022/2023.

Se dice que la gerencia de Semen Padang estableció la comunicación inicial con Tavares para entrenar inmediatamente al equipo en el futuro cercano. Si se une oficialmente, se espera que Tavares traiga cambios positivos y evoca la moral del equipo que está en una caída.

Pasos rápidos Kabau Sirah

El despido de Eduardo Almeida fue un paso rápido en la administración en un esfuerzo por salvar su temporada. Semen Padang ahora está enfocado en encontrar un nuevo entrenador para poder prepararse de inmediato para enfrentar la semana siguiente, Super League 2025/2026.