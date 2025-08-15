Semen Padang derrotó a Dewa United, el foco precisamente de la condición del vestuario del Haji Stadium Agus Salim, ¿hay una silla de invitación?

Padang, Viva – Semen Padang FC logró una victoria importante en el continuo Súper liga 2025/26 después de someterse Dewa United Con un puntaje de 2-0 en el Haji Agus Salim Stadium, Padang, viernes 15 de agosto de 2025.

Leer también: Programe y enlace la transmisión en vivo Super League hoy, viernes 15 de agosto de 2025



El partido duró fuerte hasta que el tiempo normal terminó sin un gol. Se crearon nuevos objetivos en tiempo de lesión. Filipe Chaby abrió la ventaja del anfitrión en el minuto 90+3, seguido del gol de Bruno Gomes en el minuto 90+7, lo que se aseguró de tres puntos para Kabau Sirah.

El foco cambia al vestuario

Leer también: Dewa United Enter Pot 1 AFC Challenge League 2025/26, este es su potencial oponente en la fase grupal



Aunque el semen Padang logró resultados positivos, la atención de los internautas estaba en realidad en condición del vestuario (vestuario) del estadio Hajj Agus Salim. Las fotos que circulan en las redes sociales muestran instalaciones que se consideran no aptas para los partidos de clase de la Super League.

En la foto, una silla de plástico se usa comúnmente para eventos de invitación alineados en la esquina de la habitación, mientras que las perchas solo están en forma de poste de hierro improvisado.

Leer también: Super Super League Pekan 1: Persija Yakarta en Puncak, Arema FC Strict Stick



Reacción de los internautas

Muchos ciudadanos expresan su asombro y decepción en las redes sociales.

«¿Es este el vestuario del equipo de la Super League o la sala del comité de matrimonio?«Escribe la cuenta @bola_lokal.

«Juega en la casta más alta, pero las instalaciones son RT Casta». Comenta @footballfunnyid.

«Los jugadores ya son profesionales, las instalaciones deben participar en clase,«Agregue la cuenta @SportWatcher.

También hay quienes intentan ver desde el lado positivo. «Lo importante es tres puntos, a pesar de sentarse en la silla de invitación», bromeó la cuenta @kabau_fans.

Notas para mejorar

De hecho, esta victoria aumentó la posición de Semen Padang en la clasificación, pero lo más destacado de la infraestructura del estadio se convirtió en un récord separado para los organizadores de la liga y los gobiernos locales. Se espera que la mejora de las instalaciones de apoyo, como el vestuario, se lleve a cabo de inmediato para la conveniencia de los jugadores y los funcionarios, así como para mantener la imagen de la competencia de castas más alta de Indonesia.