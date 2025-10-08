Semen Padang anuncia oficialmente el despido de Eduardo Almeida

Padang, VIVA – Gestión Semen Padang FC oficialmente despedido Eduardo Almeida desde la presidencia del club de Ranah Minang tras una serie de resultados negativos en varios partidos al inicio de la temporada 2025 de la Superliga.

«Esta decisión se tomó después de una evaluación conjunta entre la dirección del club y el entrenador Eduardo», dijo el miércoles el director general del Semen Padang FC, Win Benardino, en Padang.

Win dijo que la decisión de separarse del entrenador que posee la licencia UEFA Pro se tomó bien y lleno de respeto por la contribución de Eduardo mientras dirigía el equipo Kabau Sirah.

«Después de pasar por un proceso de evaluación conjunta, acordamos finalizar nuestra colaboración con el entrenador Eduardo Almeida. Le agradecemos su dedicación y trabajo duro al entrenar al equipo», dijo Win Benardino.

Win también enfatizó que todos los derechos y obligaciones establecidos en el contrato con Eduardo Almeida serán plenamente cumplidos por la dirección del club.

«La dirección se asegura de que todos los acuerdos del contrato se cumplan como deben. Cumpliremos profesionalmente con los derechos del entrenador Eduardo», afirmó.

Por el momento, el puesto de entrenador en jefe será ocupado por un entrenador interino a la espera de que la dirección determine un nuevo entrenador que liderará el equipo en el futuro.

«Estamos preparando los siguientes pasos para determinar un nuevo entrenador. Durante este período de transición, el equipo seguirá siendo dirigido por un entrenador interino para que la preparación del equipo continúe bien», explicó.

Según Win, quien también es secretario corporativo de PT Semen Padang, Eduardo Almeida ya no acompañará a los jugadores cuando se enfrenten al Bhayangkara FC, que tendrá lugar el 20 de octubre de 2025.

Finalmente, la dirección del Semen Padang FC espera que esta decisión pueda ser el mejor paso para mejorar el desempeño del equipo en la competición BRI Super League. Información adicional, actualmente el Semen Padang FC se encuentra en el puesto 18 o zona de descenso con cuatro puntos en los siete partidos que ha disputado. (Hormiga)