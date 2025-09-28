Semarang se convirtió en el campo de batalla del jinete de élite nacional en 76 IDH Urban 2025 Series dos

VIVA – La ciudad de Semarang se está preparando para ser testigo de la emoción del evento de Indonesia Extreme 76 Cuesta abajo (IDH) Urban 2025 Series 2. Este prestigioso evento se llevará a cabo del 4 al 5 de octubre, cruzando la aldea de Tegalsari para terminar en Taman Budaya Raden Saleh, Central Java.

Se prevé que el ambiente de competencia sea más caliente que la serie inaugural celebrada en Pasuruan. La razón es que varios corredores de élite nacionales se han asegurado de ir por la arena, además de nuevos obstáculos que están listos para probar la adrenalina.

Agnes Wuisan de 76 corredores afirmó que Semarang tiene un personaje único que hace que este evento sea diferente.

«La selección de ubicaciones porque vemos el potencial de Tegalsari. Además, a nivel local, Semarang ha sido cuatro años seguidos para mantener cuesta abajo. Estamos seguros de que la presencia de 76 IDH Urban aquí tendrá una cálida bienvenida. Downhiller que participó cada vez más, por lo que la competencia será cada vez más interesante para ser presenciada.

Este evento compitió 12 categorías, comenzando a menear, hombres junior, mujeres abiertas, jóvenes de hombres, a clases de maestría y deportiva. El concepto de deportista sigue siendo un pilar, combinando pistas extremas que penetran en áreas residenciales, saltan el entretenimiento del concurso, así como capacitan la economía local a través del turismo deportivo.

Director del evento 76 IDH Urban, Aditya Nugraha, prometió la pista esta vez mucho más desafiante.

«La velocidad es mucho más alta, más cortos, además hay nuevos obstáculos. Muchos corredores están esperando este diseño de pista de alta velocidad. También traeremos un lanzador más alto/más largo para el concurso de salto más tarde», dijo Aditya.

Algunos nombres de élite del país están listos para mostrar sus dientes, incluido M. Abdul Hakim alias Jambol de Jepara. Jinete 76 Jinete DH Escuadrón confirma su preparación.

«Ciertamente se prepara física, mentalmente y las bicicletas deben considerarse. Mi objetivo siempre es la primera posición. Debe ser optimista obtener los mejores resultados en cada carrera», dijo Jambol.

Para él, las trayectorias urbanas tienen un desafío distintivo. Los vítores de la audiencia, la atmósfera de la ciudad, hasta el tenso obstáculo hicieron que el jinete de adrenalina realmente probara.

«El podio siempre está cambiando. Hay Andy Prayoga, Agung Prio y Khoiful Mukhib, que ganó el primer campeonato. Me uní al descenso urbano cuatro veces en Semarang, y cada evento siempre es diferente y lleno de sorpresas. Cuanto más extremo, más desafiado», dijo el campeón de la clase Elite de 2017.

A diferencia de la serie de descenso indonesio con el estado de la carrera de puntos UCI, 76 IDH Urban está presente como una competencia no series. Aun así, Aditya enfatizó que la tensión permaneció caliente.

«Esto sigue siendo una carrera, no funride. Los jueces PB ISSI y los sistemas de tiempo oficiales todavía se usan. Los mejores registros de tiempo deben ser el objetivo de todos los corredores. También damos premios para que los cinco primeros en cada clase lo motiven», concluyó.