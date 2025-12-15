Semarang 10 K 2025, que se desarrolla de forma animada, fomenta el turismo deportivo y las actividades económicas de la ciudad

SemarangVIVA – El evento de 10 km de Semarang 2025 se celebró nuevamente el domingo (14/12) y estuvo animado con la participación de alrededor de 2.760 corredores de varias regiones de Indonesia, así como de corredores extranjeros. Este evento recibió el apoyo de varios partidos, entre ellos banco bjb como socio bancarioy ser parte de los esfuerzos para incentivar el turismo deportivo y el movimiento economía Ciudad de Semarang.

Desde la mañana, miles de participantes llenaron la zona de salida y siguieron la ruta de la carrera que cruzó la zona de Kota Lama hasta el centro de la ciudad de Semarang. La ruta, que pasa por varios íconos históricos, brinda la experiencia de correr en medio de una zona con un fuerte valor histórico, además de ser la principal atracción del Semarang 10K.

La apertura del concurso estuvo marcada por una procesión de izamiento de banderas por parte del director comercial de Kompas Daily, Lukminto Wibowo, el director suplente del director principal del Banco BJB, Ayi Subarna, el director de consumo y venta minorista del Banco BJB, Nunung Suhartini, y la directora financiera del Banco BJB, Hana Dartiwan. Luego se liberó a los participantes para que tomaran la ruta con el tema «Own The Game», que refleja el carácter y la historia de la ciudad de Semarang.

Se sabe que la ruta Semarang 10K tiene una pista relativamente plana y estéril, por lo que muchos corredores pueden lograr su mejor marca personal. La Semarang 10K también transcurrió sin problemas con el apoyo de la seguridad de la ruta, puntos de hidratación y orientación direccional adecuada. La participación de los residentes a lo largo del recorrido de la carrera también contribuye al ambiente animado.

Como socio bancario oficial, Bank BJB apoya la organización de eventos proporcionando servicios bancarios, incluidas instalaciones para transacciones sin efectivo y servicios de información sobre productos en el área de Race Village. Este apoyo tiene como objetivo apoyar el buen desarrollo de las actividades de los participantes y visitantes durante el evento.

Race Village también se ameniza con diversas actividades comunitarias y la presencia de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) local. Las mipymes asistidas por el banco BJB también participaron presentando productos y productos culinarios típicos de Semarang, que fueron utilizados por los participantes y visitantes después de la competencia.

Uno de los participantes, Rizal de Bandung, expresó sus impresiones sobre este evento. «El recorrido es interesante y el ambiente es animado. Las instalaciones de apoyo durante toda la carrera también son de gran ayuda para los participantes», afirmó.

El gobierno de la ciudad de Semarang evalúa que la celebración de Semarang 10K ha tenido un impacto positivo, tanto en términos de promoción de la ciudad como de movimiento económico local. La presencia de corredores extrarregionales también incrementa la actividad del sector turístico y las MiPymes.