Semana Marítima de la India 2025: India avanza hacia convertirse en una potencia marítima mundial







Ministro del Interior de la Unión amit shah estuvo en Mumbai para inaugurar la Semana Marítima de la India 2025. Amit Shah, mientras se dirigía al público en el Centro Nesco en Goregaon, describió la visión marítima transformadora del Primer Ministro Narendra Modi, enfatizando que se basa en tres pilares clave: seguridad, sostenibilidad y autosuficiencia.

En su intervención en la Semana Marítima 2025 en Mumbai, Amit Shah dijo que “India se encamina a convertirse en una potencia marítima mundial a través de una serie de iniciativas estratégicas y orientadas al futuro”.

El Ministro del Interior de la Unión en Mumbai también destacó programas emblemáticos como SAGAR (Seguridad y crecimiento para todos en la región), Sagarmala, la Economía Azul y la Visión Marítima Verde. Todos los programas emblemáticos insinuados por el Ministro del Interior tienen como objetivo mejorar la infraestructura portuaria, promover la sostenibilidad ambiental y fortalecer la cooperación regional.

Amit Shah dijo además que «nuestro objetivo es hacer de la India uno de los cinco principales países del mundo». construcción naval industria.»

Amit Shah añadió además que «el gobierno pretende alcanzar 10.000 millones de toneladas métricas de capacidad de manipulación portuaria anualmente. También señaló que las operaciones portuarias se han digitalizado completamente, mejorando la eficiencia, la transparencia y la competitividad».

Shah también destacó el papel cada vez mayor de la India en la conectividad global a través de proyectos como el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC), el Corredor Marítimo Oriental y el Corredor de Transporte Norte-Sur.

Amit Shah también describió que el sector marítimo desempeña un papel vital en la expansión de la influencia de la India en el comercio y la logística internacionales.

Al comprender la importancia de la diplomacia marítima de la India, Shah añadió que «están presentes delegados de más de 100 países, un testimonio del hecho de que el patrimonio marítimo de la India sigue siendo fundamental para las asociaciones globales y la estabilidad regional. Hoy en día, la Semana Marítima de la India se ha convertido en la plataforma de diálogo marítimo más prestigiosa de la región del Indo-Pacífico».

Reafirmando el enfoque cooperativo de la India, el Ministro del Interior de la Unión dijo: «India cree en la cooperación mutua, no en la competencia. A través de la colaboración, hemos desarrollado una hoja de ruta integral para conectar nuestra industria marítima con las redes marítimas globales».

Reflexionando sobre la evolución del sector marítimo durante los últimos once años bajo el Primer Ministro Modi, el Ministro del Interior de la Unión afirmó además que «el sector marítimo de la India hoy es un símbolo de fortaleza nacional, estabilidad regional y prosperidad global. Dado que dos tercios del comercio mundial y el 90% del comercio de la India se mueven a través del Indo-PacíficoNuestro resurgimiento marítimo es fundamental para la visión de un futuro seguro y próspero”.





