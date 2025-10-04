Semana de los críticos de Cannes El siguiente paso selecciona Brunoiroiro de Brasil

Bruno Ribeiro, uno de los principales cineastas de su joven generación brasileña, un ganador de 2022 Berlin Silver Bear para el corto «Sunday Morning» y coprotagonista en el éxito importante de Globoplay «The Other», ha sido seleccionado para el Taller de la Semana del siguiente paso de los críticos de Cannes.

La selección se anunciará el sábado en este año Festival de Cine de Río Por el gerente del programa de la Semana de los Críticos de Cannes, Thomas Rosso, también el siguiente director de talleres de paso. La invitación es apoyada por la orgrópica orgrópica Proyecto paradisorespaldado por el Instituto Olga Rabinovich y un campeón constante del talento brasileño y su proyección internacional.

Ribeiro estalló con el ganador de 2021 Doclisboa «Gargau», una comedia semi-autobiográfica jocosa en la que Ribeiro, interpretando un retrato ficticio de sí mismo, visita a su abuela en Gargau, a seis horas en coche por la costa desde Río de Janeiro.

Un retrato hábil de la primera generación rural de Brasil que se mudó en misa para estudiar en las universidades de las grandes ciudades, fue seguido por «Sunday Morning», un ganador del Premio del Jurado de Silver Bear de 2022 en él, Gabriella, un joven pianista negro interpretado por el músico de la vida real Raquel Paixao, se prepara para su primer recital importante. A problemas de los sueños de su madre muerta, revisa la casa de la familia del campo, por un sentido de culpa, pero también para agradecer a su madre por ayudarla a llegar a donde está ahora. El corto termina con la impresionante interpretación de Gabriella/Paixoa de «Fantasie Imprptu» de Chopin.

Ribeiro ahora asistirá al siguiente paso con el proyecto de funciones debut «Saturday in Copacabana», producido por RIOTO FILMES, con sede en Río, basado en 2021 por Adler Costa, Ribeiro, Laís Diel E Tuanny Medeiros. Se describe que la película sigue los vagabundeos nocturnos y existenciales de un joven pianista en una encrucijada en su vida personal y profesional, mientras se desplaza a través de los bares, clubes y círculos de samba de la ciudad.

«Sábado en Copacabana ‘se eculará a algunas de las mismas preocupaciones que’ Sunday Morning ‘. Ambos comparten un diálogo entre lo personal, el profesional y lo artístico, pero esta nueva pieza se imagina como un entorno más animado, más humorístico y juguetón. Variedad.

«Sunday Morning» se destacó por su uso preciso de tomas fijas y un suave movimiento de la cámara.

«Con el sábado en Copacabana, ‘quiero explorar un lenguaje visual más dinámico», anticipó Ribeiro. «Mi intención es adoptar un mayor movimiento para reflejar la energía de Copacabana, al tiempo que se dedica a un diálogo con la tradición de la comedia de tornillo de Hollywood y las comedias brasileñas de Chanchada, con su musicalidad, ironía y vitalidad. Por supuesto, todavía habrá momentos de quietud, pero en general imagino la flujo de ser más rápido y impredecible».

Siguiente paso, Brasil y el mundo

La selección completa para el siguiente paso parece anunciarse a principios de diciembre. Aimed at aiding filmmakers in making the transition from shorts to feature films, Critics’ Week has already bulked up in recent years on Brazilian features, selecting in its lineup “Baby” by Marcelo Caetano, a critical and sales hit which won a Roederer Revelation Award for Ricardo Teodoro in 2024, “Power Alley” by Lillah Halla, a Fipresci Prize winner in 2023 , and the short Películas «Samba Infinito» de Leonardo Martinelli y «The Girl and the Pot» de Valentina Homem. Películas brasileñas recientes que hacen el siguiente paso de recorte en «Memory House» de Joao Paulo Miranda, «Power Alley» y «Sweet River» de Fellipe Fernandes.

Durante una semana en el siguiente paso, los consultores internacionales sobre la escritura, el marketing y la puntuación de la música para cine y pueden ponerse en contacto con compañías de producción, agentes de ventas internacionales y distribuidores durante las reuniones de la industria curadas.

En 11 ediciones, el siguiente paso ha dado la bienvenida a 97 cineastas de 39 nacionalidades diferentes. 38 feature films have been produced and presented at major festivals, it reports, most recently this year “Aisha Can’t Fly Away” by Morad Mostafa, which played Cannes’ Un Certain Regard, “The Visitor” by Vytautas Katkus, a best director award winner Karlovy Vary, “Don’t Let Me Die,” a standout at Locarno, “Gorgona,” by Evi Kalogiropoulou, chosen for Venice Semana de los críticos, «Forastera» de Lucia Aleinar Iglesias, un premio Tiff Fipresci, y «Aro Berria», de Irati Gorostidi Agirretxe, seleccionado para la prestigiosa cadena de nuevos directores de San Sebastián.

El siguiente paso está respaldado por el CNC, Sacem, Copie Privée y SACD de Francia, así como el Festival Internacional de Cine de Morelia de México y ahora Projet Paradiso de Brasil.