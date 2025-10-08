SELOROH PURBAYA Dos ministros adjuntos suficiente después de Anggito: ¡salario eficiente!

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa admitió que fue bastante asistido por dos ministros adjuntos (Wamen), después Anggito Abimanyu Nombrado oficialmente como Presidente de la Junta de Comisionados de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS).

Ligeramente bromeada, Purbaya dijo que el campo de trabajo que se cargó originalmente a Anggito Abimanyu podría ser tomado directamente por Purbaya al «salario económico».

El presidente Prabowo Subianto ha desestimado oficialmente a Anggito Abimanyu como Viceministro de Finanzas (Wamenkeu) y lo inauguró como presidente de la Junta de Comisionados de LPS para 2025-2030. Por lo tanto, Purbaya actualmente es asistido por dos ministros adjuntos, a saber, Thomas Djiwano y Suahasil Nazara.

«Parece que esto (dos advertencias, ed.) Continúa, dos de los Wamen son suficientes. Salarios eficientes», dijo Purbaya respondiendo a los periodistas mientras bromeaba cuando se reunió en el Palacio Presidencial de la República de Indonesia, Yakarta, miércoles 8 de octubre, 2025, 2025.

En la misma ocasión, cuando se le preguntó si Purbaya propuso los nombres de los candidatos para reemplazar la posición de Wamenkeu dejada por Anggito, Purbaya explicó que prefiere hacerse cargo de la tarea de Anggito en el Ministerio de Finanzas.

«Por el momento, los mantengo a ambos, impuestos con la aduana … Hay quienes me preguntan (sobre el sustituto de Anggito, ed.), Dije, yo solo, en lugar de que estoy mareado, así que es mejor de dos pasos», dijo Purbaya.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto instaló a Anggito Abimanyu como presidente de la Junta de Comisionados de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS) en el Palacio del Estado, Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

La inauguración marca el comienzo del mandato de Anggito para el período 2025-2030, reemplazando a Purbaya Yudhi Sadewa, quien ahora se desempeña como Ministro de Finanzas.

Además de Anggito, el presidente Prabowo también inauguró la nasución de Farid Azhar como vicepresidente de la Junta de Comisionados de LPS, y Doddy Zulverdi, Ferdinan Dwikoraja Purba, Suminto y Aida Suwandi Budiman como miembros de la Junta de Comisionados de LPS.

Anggito, después de ser inaugurado, afirmó que el presidente Prabowo le dio instrucciones para expandir la colocación de fondos de LPS, incluido el seguro, además de la banca.

«LPS es una agencia de seguros de depósitos, el nuevo mandato se entrega además de los bancos, también para el seguro. Por lo tanto, llevaremos a cabo fondos (en el seguro, ed.) Si de hecho se considera el OJK, o el seguro que todavía no tiene fondos nuevos. Por lo tanto, el mandato se expande ahora», dijo Anggito, respondiendo las preguntas de los periodistas.