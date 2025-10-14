Selma Blair y Constance Zimmer hablan sobre envejecimiento, menopausia y salud de la mujer

Selma Blair Sentía como si la estuvieran iluminando con gas desde que era preadolescente. Constanza Zimmer se sorprendió por lo mucho que no sabía qué esperar de su salud después de cumplir 50 años. El hilo conductor de ambos actores después de enfrentar desafíos físicos fue la comprensión de que las mujeres deben exigir más del establishment médico.

Blair y Zimmer hablaron sobre sus experiencias como parte de la Cumbre de Salud de la Mujer Flow Space, celebrada en Los Ángeles el 9 de octubre. Blair habló sobre su lucha de toda la vida contra el dolor, la fatiga y los problemas neurológicos que no fueron diagnosticados como esclerosis múltiple hasta que cumplió 40 años en 2018. Zimmer apareció con la escritora y presentadora de podcasts Heidi Clements en una sesión sobre la iniciativa de la pareja para educar a las mujeres sobre los cambios físicos y emocionales que conllevan. perimenopausia y menopausia. Ambas sesiones fueron moderadas por Samantha Skey, directora ejecutiva de SHE Media. (ELLA Medios y Variedad son propiedad de Penske Media Corp.)

«Hay un movimiento que se está formando y sucediendo, porque por primera vez en la historia, a las mujeres se les ha permitido compartir la mierda, en lugar de tratar constantemente de fingir que todo es grandioso, fantástico y maravilloso cuando no lo es», dijo Zimmer. «Y creo que entré en este ámbito de la mediana edad el año pasado, cuando fui catapultada a no saber siquiera que estaba en la menopausia o la perimenopausia. Ni siquiera sabía cuál era la palabra».

Zimmer gradualmente se enfureció por la falta de información básica disponible sobre lo que es un proceso universal para las mujeres en una etapa clave de la vida. El misterio que todavía existe en torno a la menopausia sólo contribuye a las luchas emocionales que enfrentan muchas mujeres con la transición y el final de sus años fértiles.

«La menopausia es en realidad el día 366 en el que no tienes el período. Y yo pensé, lo siento, ¿qué? Entonces, ¿qué hay después y qué hay antes», dijo Zimmer. “En este momento, lo importante es usar nuestras plataformas para compartir información, no solo para nosotros mismos, sino para la próxima generación, porque solo tenemos que demostrar que cuando llegues aquí, debes estar preparado para este momento, cuando creo que muchos de nosotros no lo hemos estado, y es por eso que hay tal levantamiento, ¿por qué se mantuvo esto en secreto?”

Blair habló en una sesión separada que fue muy emotiva al describir sus años de adolescencia y juventud lidiando con síntomas de esclerosis múltiple que no fueron diagnosticados hasta los 40 años. Blair pretende inspirar a las mujeres a presionar más para obtener respuestas sobre cuestiones médicas, dados los prejuicios institucionales tradicionales.

«Me diagnosticaron EM limitante recurrente en 2018. Resultó que probablemente tenía EM juvenil, ya que mi primera neuritis óptica fue cuando tenía unos siete años, lo que me dejó con un ojo vago debido al daño a los nervios. Pero hubo muchas cosas que me perdí en toda mi vida», dijo Blair.

El diagnóstico fue un alivio después de toda una vida de dolores y fatiga inexplicables que los médicos a menudo descartaban como “dolores de crecimiento” o relacionados con problemas menstruales.

“Me hicieron tomografías computarizadas cuando era niño, visité al médico y permanecí en hospitales durante semanas”, recordó Blair. «Tengo fiebre, tengo dolor, una fatiga interminable que me aplasta los huesos y que todavía tengo. Y mi mamá decía, ¿por qué no puedes hacerle una resonancia magnética? Y ellos decían, ‘Oh, ella no la necesita. Probablemente esté teniendo su período’. Pero entonces llegaba un chico de mi clase que tenía dolor de cabeza y lo primero que hicieron fue hacerle una resonancia magnética. Ahora, no se equivocan al hacer eso por él, pero es como, ¿Qué? Porque parecía estar bien, aunque tenía dolores de cabeza todo el tiempo”.

Blair ha hablado abiertamente de su situación médica en los últimos años. No tenía idea del poder de la respuesta que provocaría su franqueza.

Samantha Skey de SHE Media, la actriz Constance Zimmer y la escritora Heidi Clements en la Cumbre de salud de la mujer Flow Space Michael Buckner

«Lo puse en mi Instagram para agradecer a las personas en el set que me ayudaron a permanecer en mi trabajo, porque no podía usar bien mis manos, no podía quitarme la ropa. A veces todavía tengo problemas con la distonía, el habla y el movimiento, aunque ahora mismo no tengo recaídas», dijo Blair. «Pero cuando publiqué, vi que había todo un mundo que se sentía visto o parte de ser visto o que podía identificarse con alguien que tenía problemas de salud crónicos. Me di cuenta de que eso era un consuelo para mucha gente. Y no había muchos recursos sobre la EM en ese momento. Había mucho que necesitaba aprender. Todavía estoy aprendiendo mientras vivo con esto, pero vi que era mucho más grande que yo. Y entonces tenía sentido compartirlo. Me sentí bien. Me sentí bien conociendo a la gente. sentíamos algo de consuelo”.

Zimmer y Clements, que es una voz muy conocida en temas relacionados con las mujeres y el envejecimiento, lanzaron recientemente un podcast denominado “Talk Fifty to Me”. Zimmer dijo que su experiencia al llegar a los 50 ha sido contraria al estereotipo de que las mujeres de cierta edad tienden a volverse invisibles en un mundo que gira en torno a hombres y jóvenes.

«Yo diría que no me he sentido invisible. De hecho, me he sentido más empoderado que nunca, y esas son las historias de las que la gente no habla porque todos podemos elegir volvernos invisibles porque no tenemos la información o las herramientas para usarlas en nuestro beneficio», dijo Zimmer. «Pero cuando tienes esas herramientas, todo el mundo habla de menopausia, TRH o lo que sea que tengas que hacer para llegar a un punto en el que te sientas llena, ya sean hormonas o no, entonces estás avanzando con tu mejor pie adelante, ¿verdad? Pero a las mujeres, incluso hace cinco años, no se les dio permiso para hablar de esto. Es por eso que los años 50 se volvieron invisibles, porque nadie sabía qué carajo estaba pasando, y todos pensaban que estaban locos, y nadie los escuchaba. Pero ahora la gente esta escuchando.»

(En la foto superior: Selma Blair y Samantha Skey)