¡Selfies ocupados sin problemas! Serie Oppo Reno15 con cámara ultra ancha de 50 MP y batería de 7000 mAh

Jacarta – Oppo Reno15 serie, que consta de Reno15 Pro Max 5G, Reno15 5G Y Reno15F 5GApareció oficialmente en Indonesia.

Este teléfono inteligente cuenta con una cámara para selfies ultra ancha de 50 MP, batería de 7000 mAh y compatibilidad con SUPERVOOC de 80 W, ColorOS 16 con el nuevo Trinity Engine y certificación de hasta 6 años de protección de fluidez.

«La serie Oppo Reno15 se creó para ayudar a los usuarios a capturar momentos con mayor facilidad», dijo. vicepresidente Oppo Indonesia, Patrick Owen, en Yakarta, viernes 23 de enero de 2026.

Cámara para selfies ultra ancha de 50 MP

La serie Oppo Reno15 presenta la innovadora cámara para selfies ultra ancha de 50MP. Con un ángulo de visión de 100 grados, la cámara facilita a los usuarios incluir más personas o un paisaje más amplio en un marco sin un palo para selfies, sin tener que buscar ángulos extremos.

Esta perspectiva ultra amplia también proporciona una sensación más dinámica de profundidad espacial y elementos visuales, lo que da como resultado una pantalla que parece más moderna y atractiva.

Para los vloggers, esta cámara permite a los usuarios registrar reacciones y más atmósfera circundante en una sola toma, ideal para diarios de viaje o narraciones diarias.

Aparte de eso, en Oppo Reno15 Pro Max 5G y Reno15 5G, está disponible una cámara de retrato con teleobjetivo de 50MP con una lente de periscopio y una distancia focal cercana al estándar de retrato clásico de 85 mm.

Esta cámara ayuda a los usuarios a tomar retratos de medio cuerpo con un fondo suave y borroso y una perspectiva de apariencia natural.

Para obtener el máximo detalle, el Reno15 Pro Max 5G también está equipado con una cámara principal ultraclara de 200MP que captura detalles muy altos, brindando un espacio más amplio para recortar y realizar ajustes sin perder nitidez.

La serie Oppo Reno15 también trae AI Flash Photography 2.0. Los flashes traseros duales producen una iluminación más suave y natural, mientras que un nuevo flash en la pantalla frontal ayuda a darle a los selfies un efecto brillante, incluso en condiciones de poca luz.

Todas estas mejoras están respaldadas por un procesamiento inteligente de imágenes. Reno Portrait Engine y el algoritmo de mejora del tono de piel trabajan juntos para mejorar la calidad de las fotografías y mantener la textura de la piel natural.

La edición es más creativa.

La serie Oppo Reno15 también ofrece una experiencia de edición más emocionante y práctica. La función AI Portrait Glow funciona como un asistente de iluminación digital que analiza fotografías con una iluminación no ideal, como subexpuestas, sobreexpuestas o retroiluminadas, y luego aplica efectos de iluminación mejorados para embellecer las fotografías.